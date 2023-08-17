"كيا" تحقق رقمًا قياسيًا في أعلى إجمالي جيه دي باور (J.D. Power) وذلك في مجال أداء وتنفيذ وتصميم السيارات

حققت (كيا) رقمًا قياسيًا لأعلى عدد إجمالي من الجوائز تحققه علامة تجارية في سنة واحدة في دراسة أداء وتنفيذ وتصميم السيارات (APEAL) الخاصة بمعهد جي دي باور (J.D. Power) لعام 2023، حيث حصلت سبعة موديلات من سيارات كيا على المرتبة الأولى في فئاتها، وهو أعلى عدد من الجوائز تحصل عليه شركة سيارات واحدة في تاريخ تلك الدراسة عبر 28 عامًا، وتأتي هذه الجوائز في أعقاب حصول كيا أيضًا على أكبر عدد من الجوائز في دراسة معهد جي دي باور للجودة الأولية (IQS) لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي.
حصلت ثلاثة موديلات من (كيا) على المرتبة الأولى في فئاتها، للسنة الثانية على التوالي، شملت كلاً من سيارة كيا EV6 الكهربائية بالكامل (أكثر سيارات الدفع الرباعي المدمجة جاذبية)، وسيارة كيا كرنفال (أكثر الشاحنات الصغيرة جاذبية)، وK5 ( أكثر السيارات متوسطة الحجم جاذبية)، بالإضافة إلى ذلك، احتلت أربعة موديلات أخرى من كيا المرتبة الأولى في فئاتها؛ شملت كلاً من سيارة كيا تيلورايد (المستوى الأعلى من سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم الأكثر جاذبية)، وسيراتو (السيارة المدمجة الأكثر جاذبية)، وسيارة ريو (السيارة الصغيرة الأكثر جاذبية)، وستينغر (السيارة الفاخرة متوسطة الحجم الأكثر جاذبية)، وتم الاعتراف بجميع السيارات السبع على أنها الأكثر جاذبية لتجربة السائق، واحتلت المرتبة الأولى من حيث رضا السائق في دراسة أداء وتنفيذ وتصميم السيارات (APEAL) لعام 2023.
لقد اعتمدت دراسة (APEAL) الأمريكية لعام 2023 على الإجابات التي تم الحصول عليها من 84,555 مالكًا لسيارات جديدة من موديل 2023 والذين تم استطلاع آرائهم بعد 90 يومًا من الملكية، وتم إجراء الدراسة خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2023، على السيارات المسجلة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى فبراير 2023.
وفي هذا الصدد قال السيد ستيفن سنتر مدير العمليات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة كيا أمريكا: "إن كيا، بصفتها العلامة التجارية الأكثر تحقيقًا للجوائز من قبل معهد جي دي باور في كل من دراسة (APEAL) ودراسة (IQS) لعام 2023، أكدت على مكانتها القيادية ليس فقط في صناعة السيارات، ولكن أيضًا في قطاع السيارات الكهربائية،كما تتمتع سياراتنا ذات المستوى العالمي بالجودة والموثوقية والتكنولوجيا التي يبحث عنها العملاء، وتُظهر دراسة (APEAL) الأمريكية لعام 2023 من جي دي باور التزامنا المستمر لتقديم المزيج الصحيح من المزايا والسمات عبر التشكيلات المختلفة من الموديلات".
من جهته، اعتبر الأستاذ وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الجبر التجارية الوكيل لسيارات كيا في المملكة بأن حصول سيارات كيا على هذا العدد من جوائز (J.D. Power) يعكس مواصلة كيا استراتيجيتها التطويرية والتي تجعلها دائمًا في قمة المنافسة، وهو ما انعكس على زيادة الثقة فيها في مختلف أسواق العالم ومنها السوق السعودي الذي تحظى فيه بمكانة مميزة، ونعمل في شركة الجبر التجارية على مواكبة ذلك من خلال زيادة استثمار خدمات ما بعد البيع تحديدًا لنكون دائمًا في مستوى تطلعات عملائنا.