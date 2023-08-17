"كيا" تحقق رقمًا قياسيًا في أعلى إجمالي جيه دي باور (J.D. Power) وذلك في مجال أداء وتنفيذ وتصميم السيارات

حققت (كيا) رقمًا قياسيًا لأعلى عدد إجمالي من الجوائز تحققه علامة تجارية في سنة واحدة في دراسة أداء وتنفيذ وتصميم السيارات (APEAL) الخاصة بمعهد جي دي باور (J.D. Power) لعام 2023، حيث حصلت سبعة موديلات من سيارات كيا على المرتبة الأولى في فئاتها، وهو أعلى عدد من الجوائز تحصل عليه شركة سيارات واحدة في تاريخ تلك الدراسة عبر 28 عامًا، وتأتي هذه الجوائز في أعقاب حصول كيا أيضًا على أكبر عدد من الجوائز في دراسة معهد جي دي باور للجودة الأولية (IQS) لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي.