أستون مارتن تطرح سيارة في 12 فانتاج رودستر الجديدة لتقدم أرقى مستويات الأناقة والسرعة وروعة الصوت

"أستون مارتن" تطرح "في 12 فانتاج رودستر" الجديدة بأرقى مستويات الأناقة والسرعة

عبدالملك سرور- سبق: أعلنت "أستون مارتن" إطلاق سيارتها الجديدة "في 12 فانتاج رودستر"، بوصفها سيارة فريدة محدودة الإصدار، وتدمج الأداء المتميز لأقوى سيارات أستون مارتن فانتاج مع تجارب القيادة في الهواء الطلق في السيارات ذات السقف القابل للطي.

وشهدت سيارة "في 12 فانتاج رودستر" إقبالاً واسعًا، تمثَّل ببيع جميع نسخها قبل أن يتم إطلاقها؛ إذ جاءت بإصدار محدود، اقتصر على 249 نسخة مخصصة للبيع إلى العملاء حول العالم.

وتدمج السيارة مزيجًا مذهلاً من المزايا التي تشمل تصميم هيكلها العريض، ونظام التعليق العريض والقريب من سطح الأرض، فضلاً عن كونها أول نماذج فانتاج رودستر المزودة بمحرك V12 بسعة 5.2 لتر مع شاحن توربيني مزدوج.

وترتقي سيارة "في 12 فانتاج رودستر" بتجارب القيادة في الهواء الطلق إلى مستويات جديدة بفضل ثباتها على الطرقات في السرعات العالية، والصوت المتميز لمحرك أستون مارتن القوي والمزود بـ 12 أسطوانة بقدرة 700 حصان.

ويمكن للسيارة الجديدة التسارع من وضعية الوقوف إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، في حين تبلغ سرعتها القصوى 321 كيلومترًا في الساعة.

وتعليقًا على هذا الموضوع قال روبيرتو فيديلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة أستون مارتن: "بذلنا جهودًا حثيثة لضمان منح سيارة في 12 فانتاج رودستر ذات القدرات والمزايا الديناميكية لنموذج في 12 فانتاج، وتجاوزها من ناحية متعة القيادة في الهواء الطلق المتاحة في السيارات المزودة بسقف قابل للطي. صممنا السيارة الجديدة خصيصًا لمواكبة أذواق عملائنا الشغوفين؛ إذ تتفوق على جميع نماذج فانتاج رودستر السابقة من حيث القوة وعزم الدوران، إضافة إلى التصميم العريض لهيكلها مع نظام تعليق يوفر دقة عالية بالتحكم، وزيادة قوتها الضاغطة بما يصل إلى عشرة أضعاف".