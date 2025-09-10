التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي "إمجراند" لخلل في أنبوب بخزان الوقود

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 18,036 مركبة من طراز جيلي "إمجراند" موديلات 2024 – 2026، بسبب خلل في أنبوب تهوية خزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود من أسفل المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.