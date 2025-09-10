التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي "إمجراند" لخلل في أنبوب بخزان الوقود

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 18,036 مركبة من طراز جيلي "إمجراند" موديلات 2024 – 2026، بسبب خلل في أنبوب تهوية خزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود من أسفل المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة ملاك المركبات المشمولة إلى التحقق من شمولية مركباتهم من خلال موقع الاستدعاءات recalls.sa، والتواصل مع شركة الوعلان للتجارة – الوكيل المحلي – لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وأكدت وزارة التجارة أنها تواصل متابعة التزامات الشركات بحماية المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددة على أن جميع أعمال الصيانة والإصلاح الخاصة بالاستدعاء ستُنفذ دون أي مقابل على العملاء.