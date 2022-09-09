بيجو تطلق سيارة "لاند تريك" الجديدة كليًّا في الشرق الأوسط

وتقدم بيجو لاند تريك مجموعة من المحركات المناسبة للجميع؛ حيث يتوفر محرك الديزل مع عزل 1.9 لتر، وعزم دوران 350 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، فيما يتوفر محرك البنزين مع عزم دوران 320 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بـ6 سرعات، بالإضافة إلى خاصية ضبط وضعية القيادة إما على الوضع الرياضي أو الاقتصادي، كما توفر بيجو لاند تريك قدرة سحب تصل إلى ثلاثة أطنان وحمولة تتجاوز طنًّا.