بيجو تطلق سيارة "لاند تريك" الجديدة كليًّا في الشرق الأوسط

أعلنت بيجو عن طرح مبيعات سيارة لاند تريك "Landtrek" الجديدة كليًّا والمتوفرة الآن في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تمثل المركبة عودة العلامة التجارية إلى فئة سيارات البيك أب في الشرق الأوسط.
وتتوفر سيارة لاند تريك بإصدارين: WD2 وWD4، ويمكن الاختيار بين محرك ديزل بقوة 150 حصانًا مع ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، ومحرك بنزين بقوة 210 أحصنة، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بـ6 سرعات.
أكدت بيجو على القيم الأساسية في منتجاتها التي تبرز "قوة الجاذبية" وتعزز استمراريتها؛ حيث ساهمت القوة والمتانة والقدرة على التكيف في جعل بيجو مناسبة بشكل خاص لسوق الشرق الأوسط. وتمثل بيجو لاند تريك عودة العلامة إلى فئة سيارات البيك أب وتعزيز إرثها الحاضر والقوي الذي يشمل طرازات بيجو الأسطورية مثل 404 wagon و504 Pick-up.
وتقدم بيجو لاند تريك مجموعة من المحركات المناسبة للجميع؛ حيث يتوفر محرك الديزل مع عزل 1.9 لتر، وعزم دوران 350 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي بـ6 سرعات، فيما يتوفر محرك البنزين مع عزم دوران 320 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بـ6 سرعات، بالإضافة إلى خاصية ضبط وضعية القيادة إما على الوضع الرياضي أو الاقتصادي، كما توفر بيجو لاند تريك قدرة سحب تصل إلى ثلاثة أطنان وحمولة تتجاوز طنًّا.
وخاضت لاند تريك اختبارات عديدة غطت فيها مسافات تتجاوز مليوني كيلومتر عبر مختلف التضاريس، والتي شملت العديد من الطرق في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث ساهمت الفرق بشكل كبير في برنامج الاختبار والتطوير للتأكيد على متانتها وقدرتها على التكيف مع استخدامات واحتياجات العملاء في المنطقة.
ويعكس التصميم الخارجي المميز للسيارة أداءها القوي الذي يتماشى تمامًا مع مجموعتها الكاملة من السيارات بما في ذلك الشبكة الرأسية التي يتوجها شعار الأسد ومصابيح LED عمودية الشكل.
وتتميز الواجهة الأمامية والخلفية بمصابيح LED، بالإضافة إلى كاميرات خلفية وأجهزة استشعار خاصة بالاصطفاف للفئات الأعلى.
كما يتميز التصميم الداخلي المميز بشاشة لمس كبيرة مقاس 10 بوصات بتقنية HD، ونظام ملاحة وإدخال بدء التشغيل بدون مفتاح، بفضل Apple CarPlay ™ / Android Auto ™، بالإضافة إلى قرص صلب سعة 10 جيجابايت.
ويتم ضمان السلامة من خلال 4 وسائد هوائية ونظام الثبات الإلكتروني الذي يتيح للسائق التركيز على التوجيه فقط عند نزول المنحدرات، بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود التلال، ونظام مراقبة الجر الذي يعمل تلقائيًّا عند انحراف السيارة عن المسار المخصص.
تبدأ أسعار البيع لسيارة لاند تريك من 21900 دولار أمريكي.