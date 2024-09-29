بسبب توقف محركاتها.. "مرسيدس" تستدعي طرازات S580 ومايباخ S580

أعلنت مرسيدس عن استدعاء 27,000 من سياراتها السيدان الأغلى بسبب مشكلة محتملة في محركات V8 الخاصة بها.
وتشمل السيارات المتأثرة حوالي 26,260 نموذجًا من سيدان مرسيدس S580 المصنعة لسنوات الطراز 2021-2023، و930 من نموذج مرسيدس مايباخ S580 الأرقى من نفس الفترة، وكلتا السيارتين تستخدمان محرك V8 سعة 4.0 لتر بقوة 496 حصانًا.
وتأتي هذه المحركات V8 مزوّدة بتقنية هجين خفيف تعمل بجهد 48 فولت لزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى تقنية إلغاء أسطوانة كامترونيك التي يمكن أن توقف الاحتراق في أربع أسطوانات أثناء السير.
لكن مرسيدس اكتشفت أنه في حالة حدوث فشل في العتاد الخاص بتقنية كامترونيك، قد يقوم نظام التحكم في lambda بضخ كمية زائدة من الوقود إلى الأسطوانات؛ مما يزيد من درجات حرارة العادم، وقد يؤدي ذلك إلى تلف مكونات مثل المحول الحفاز، وقد يتسبب في توقف المحرك؛ مما يشكل خطرًا على السلامة.
وتقول الشركة المصنعة: إنه لن يتم إرسال أي تحذير مسبق للسائقين، لكنهم قد يلاحظون ظهور ضوء فحص المحرك عند حدوث العطل، وذلك قبل أن يتوقف المحرك، بدءًا من صيف 2023، بدأ عدد غير متناسب من المالكين بالإبلاغ عن محركات لا تعمل أو لا يمكن تشغيلها؛ مما دفع مرسيدس للتحقيق في الأمر.
وسيكون الحل من قبل الشركة في تحديث البرنامج في وحدة التحكم بالمحرك، وهو ما لا يمكن تنفيذه عبر تحديث هوائي؛ لذا يتطلب زيارة للوكيل، لكن يبدو أن ذلك سيكون إزعاجًا كبيرًا لمالكي مايباخ الذين يعتبرون الوقت ثمينًا، لكننا نعتقد أنهم يمكنهم دائمًا إرسال سائقيهم.