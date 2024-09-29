بسبب توقف محركاتها.. "مرسيدس" تستدعي طرازات S580 ومايباخ S580

وتقول الشركة المصنعة: إنه لن يتم إرسال أي تحذير مسبق للسائقين، لكنهم قد يلاحظون ظهور ضوء فحص المحرك عند حدوث العطل، وذلك قبل أن يتوقف المحرك، بدءًا من صيف 2023، بدأ عدد غير متناسب من المالكين بالإبلاغ عن محركات لا تعمل أو لا يمكن تشغيلها؛ مما دفع مرسيدس للتحقيق في الأمر.