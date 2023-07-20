"تسلا" تُخطط لتخفيض أسعار سياراتها وتطرح فكرة جديدة لمواجهة منافسة الشركات الأخرى

طرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خططًا جديدة لمواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها شركته "تسلا" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية.
وأوضح ماسك -بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- أنها تخطط لتخفيض جديد في أسعارها لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
فيما ذكرت مصادر أيضًا أن "تسلا" تسعى لترخيص نظام القيادة الذاتية الكامل الخاص بسياراتها لشركات تصنيع السيارات الأخرى المنافسة.
وقال ماسك: "نحن منفتحون جدًّا على ترخيص برامج وأجهزة القيادة الذاتية الكاملة لشركات سيارات أخرى، ونحن بالفعل في مناقشات مع أحد مُصَنّعي المعدات الأصلية الرئيسيين حول استخدام تلك التقنية".
يأتي هذا في وقت أطلقت فيه "تسلا" شاحنتها الكهربائية الجديدة "سايبر ترك"، التي تقول إنها تحمل أقوى تقنيات ذكية موجودة في أي سيارة أخرى، ومدعومة بنظام القيادة الذاتية الكامل، وستعزز من شعبية السيارات الكهربائية التي لا تزال تسلا تتربع على عرشها حتى الآن، وفق الإحصائيات الرسمية الأخيرة.
أما بالنسبة لتخفيض الأسعار، فأرجعه ماسك إلى أن الاقتصاد العالمي يمر -وسيمر- في الفترة المقبلة بأوضاع مضطربة بصورة كبيرة.
وجاءت تعليقات ماسك بعد أن ذكرت الشركة أن هوامش أرباحها قد تقلصت لأنها واجهت منافسة شديدة.
وفي الأشهر الأخيرة، خفضت تسلا أسعارها عدة مرات في الأسواق الرئيسية؛ بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 4٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق في نيويورك.
وذكرت "تسلا" أن هامش ربحها قد انخفض إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
وقالت الشركة إن هامش ربحها الإجمالي انخفض إلى 18.2% للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، انخفاضًا من 26.2% لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال ماسك: "ذات يوم يبدو أن الاقتصاد العالمي ينهار، وفي اليوم التالي لا بأس. لا أعرف ما الذي يجري بحق الجحيم.. نحن في أوقات عصيبة".