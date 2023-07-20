"تسلا" تُخطط لتخفيض أسعار سياراتها وتطرح فكرة جديدة لمواجهة منافسة الشركات الأخرى

يأتي هذا في وقت أطلقت فيه "تسلا" شاحنتها الكهربائية الجديدة "سايبر ترك"، التي تقول إنها تحمل أقوى تقنيات ذكية موجودة في أي سيارة أخرى، ومدعومة بنظام القيادة الذاتية الكامل، وستعزز من شعبية السيارات الكهربائية التي لا تزال تسلا تتربع على عرشها حتى الآن، وفق الإحصائيات الرسمية الأخيرة.