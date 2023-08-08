"أستون مارتن" تطرح مركبة رياضية جديدة في فعاليّة شاطئ بيبل بيتش

تحتفي فالور بعصر أستون مارتن الذهبي مع المواصفات الرائدة الاستثنائية، وتوفر أفضل تجارب القيادة الغامرة، حيث تمثل السيارة الرياضية الوحيدة بناقل حركة يدوي مع محرك أمامي مزود بـ12 أسطوانة، مما يتيح لعشاق السيارات تجربة استثنائية. كما يشهد نادي أستون مارتن كلوب 1913 عرض الإصدار الخاص الجديد، بينما تستضيف فعاليّة جمع السيارات الرياضية "ذا كويل" يوم الجمعة 18 أغسطس الطراز الجديد وسيارة دي بي إكس 707، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأقوى في العالم، وذلك قبل انتقال السيارتين إلى شاطئ بيبل بيتش نهاية الأسبوع.