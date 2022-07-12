الإنتاج في 2025.. هيونداي تبني أول مصنع للسيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية
تخطط شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، لبناء أول مصنع لها مخصّص بالكامل للسيارات الكهربائية في البلاد، وتستهدف بدء الإنتاج بحلول عام 2025.
وفي مايو، قالت مجموعة هيونداي موتور، التي تضم هيونداي موتور وكيا كورب، إنها تخطط لاستثمار 48.07 مليار دولار في كوريا الجنوبية حتى عام 2025.
نقابة عمال شركة هيونداي موتور قالت في بيان، إن الشركة قدمت التعهد خلال مفاوضات جارية حول الأجور، بحسب رويترز.
وفي وقت سابق هذا الشهر، صوّت أعضاء النقابة لمصلحة إضراب محتمل لأول مرة منذ أربع سنوات بسبب مطالب بزيادة الأجور، والغضب من أن الإدارة تعطي الأولوية للاستثمار الخارجي.
يأتي هذا الإعلان بعد أن قالت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية في مايو، إنها تخطط لاستثمار 5.5 مليار دولار لبناء مصنع للسيارات الكهربائية والبطاريات في ولاية جورجيا الأمريكية.