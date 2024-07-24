"رولز-رويس" تكشف النقاب عن سلسلة كالينان 2 في الرياض

أما المقاعد فهي مصنوعة من نسيج Duality Twill، وتشتمل على 2.2 مليون درزة، وما يصل إلى 11 ميلاً من الخيوط. ولضمان تناسق النمط يتم ابتكار كل قطعة على حدة قبل قصها باستخدام ليزر خاص؛ لغلق حواف المادة، والحد من تلاشي الخيوط الفردية.