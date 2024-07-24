"رولز-رويس" تكشف النقاب عن سلسلة كالينان 2 في الرياض

كشفت رولز- رويس النقاب عن سلسلة كالينان 2 في الرياض، بحضور عدد من الإعلاميين، وهي نسخة مطوَّرة وجريئة من السيارة الرياضية متعددة الأغراض فائقة الفخامة، والأرقى في العالم.
وتأتي السيارة بمحرك V12 المعزَّز بشاحن هواء توربو مزدوج بسعة 6.75 لتر، يولّد قوة تبلغ 600 حصان، وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن/ متر.
وتجمع السيارة بين الواجهة الرقمية المتطورة "سبيريت" وتطبيق ويسبرز الحصري لملاك سيارات رولز-رويس، وتشمل كابينة الساعة الجديدة كمثال مجسم لروح السعادة داخل مقصورة سيارة كالينان.
أما المقاعد فهي مصنوعة من نسيج Duality Twill، وتشتمل على 2.2 مليون درزة، وما يصل إلى 11 ميلاً من الخيوط. ولضمان تناسق النمط يتم ابتكار كل قطعة على حدة قبل قصها باستخدام ليزر خاص؛ لغلق حواف المادة، والحد من تلاشي الخيوط الفردية.
ويتوفر هذا النسيج بثلاثة ألوان أساسية، هي: الليلكي والبني والأسود. ويمكن للعملاء الاختيار من بين 51 لونًا مختلفًا للخيوط.
كما تم اعتماد تقنية "التثقيب الموضعي" الجديدة؛ لتزيين المقاعد بنمط مستوحى من السحب، التي تخيم على دار رولز-رويس في جودوود، وتتألف مما يصل إلى 107.000 ثقب فردي.