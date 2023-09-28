عطل معلوماتي ضخم.. توقّف نشاط "فولكس فاغن" بألمانيا وعلامات تجارية تابعة

توقّف الإنتاج في المصانع الألمانية التابعة لعلامة فولكس فاغن، بما في ذلك المقرّ الرئيسي للمجموعة في فولفسبورغ؛ بسبب عطل معلوماتي كبير أثّر على الشركة المصنعة للسيارات منذ منتصف نهار الأربعاء، وفق ما أفاد متحدّث.