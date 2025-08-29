الصين تكسر معادلة السوق.. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة في التاريخ

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، كانت أسعار السيارات الكهربائية في الصين عام 2019 أعلى بنسبة تقارب 10% مقارنة بالسيارات التقليدية، غير أن وتيرة التطور الصناعي وتوسع الإنتاج المحلي ساهما في خفض التكاليف بشكل كبير. وبحلول عام 2024، دخلت 39% من السيارات الكهربائية في الصين ضمن فئة سعرية تقل عن 25 ألف دولار، مقارنةً بنسبة 6٪ فقط في الولايات المتحدة، ما يعكس الفارق الكبير في القدرة التنافسية بين السوقين.