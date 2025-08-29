الصين تكسر معادلة السوق.. السيارات الكهربائية أرخص من البنزين لأول مرة في التاريخ

شهدت الصين تحولًا غير مسبوق في سوق السيارات العالمية، بعدما أصبحت السيارات الكهربائية أرخص من نظيراتها العاملة بالبنزين لأول مرة في التاريخ، وهو ما اعتبره خبراء الصناعة نقطة تحول جوهرية في مستقبل قطاع النقل.
ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، كانت أسعار السيارات الكهربائية في الصين عام 2019 أعلى بنسبة تقارب 10% مقارنة بالسيارات التقليدية، غير أن وتيرة التطور الصناعي وتوسع الإنتاج المحلي ساهما في خفض التكاليف بشكل كبير. وبحلول عام 2024، دخلت 39% من السيارات الكهربائية في الصين ضمن فئة سعرية تقل عن 25 ألف دولار، مقارنةً بنسبة 6٪ فقط في الولايات المتحدة، ما يعكس الفارق الكبير في القدرة التنافسية بين السوقين.
ويعزو مراقبون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الدعم الحكومي الكبير لصناعة المركبات الكهربائية في الصين، والتوسع في سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب زيادة الاعتماد على بطاريات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. كما ساعدت المنافسة الشديدة بين الشركات الصينية في تقديم طرازات متنوعة بأسعار في متناول شرائح أوسع من المستهلكين.
ويشير محللون إلى أن هذا التحول لم يقتصر تأثيره على الصين وحدها، بل يمتد ليغير معادلة السوق العالمية، حيث باتت شركات السيارات التقليدية تحت ضغط كبير لمراجعة استراتيجياتها ومواكبة التسارع في قطاع السيارات الكهربائية.
أما على صعيد المنطقة، فيُتوقع أن تنعكس هذه المتغيرات بشكل مباشر على أسواق الشرق الأوسط، بما فيها السعودية ودول الخليج، التي تشهد توجهًا متناميًا نحو تبني حلول النقل المستدام، وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي. كما أن انخفاض الأسعار عالميًا سيساهم في جعل السيارات الكهربائية خيارًا أكثر جاذبية للمستهلك الخليجي خلال السنوات المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه اللحظة التاريخية تمثل بداية مرحلة جديدة قد تعيد تشكيل صناعة السيارات برمتها، وتفتح الباب أمام تحول عالمي واسع نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية كخيار رئيسي بدلاً من السيارات التقليدية.