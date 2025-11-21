تقرير عالمي: قفزة في مبيعات السيارات الكهربائية تغيّر ملامح الصناعة

كشفت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها السنوي الأخير عن تغيّرات جوهرية في سوق السيارات العالمي، بعدما وصلت مبيعات عام 2024 إلى نحو 80 مليون سيارة، كان الجزء الأكبر من النمو مدفوعًا بالسيارات الكهربائية والهجينة التي شكّلت ما يقارب 30% من إجمالي المبيعات العالمية.
وأوضح التقرير أن الصين عززت موقعها كأضخم مصنّع سيارات في العالم، مستحوذة على نحو 40% من القدرة الإنتاجية العالمية، في حين تراجعت حصة أوروبا وأمريكا الشمالية إلى حوالي 15% لكل منهما، بما يعكس تحوّلًا كبيرًا في موازين القوة داخل الصناعة.
وتؤكد الوكالة أن التوسع السريع في إنتاج السيارات الكهربائية وتطور بطاريات الليثيوم أسهما في تغيير قواعد المنافسة عالميًا، مع ازدياد الضغط على الشركات التقليدية التي ما تزال تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي.
ويطرح التقرير تساؤلات مهمة حول مستقبل الاقتصاد وأسواق الطاقة، خاصة مع دخول شركات جديدة من آسيا وأوروبا في سباق تصنيع السيارات الكهربائية والبُنى التحتية المرتبطة بها، مثل محطات الشحن وشبكات الخدمات.
وتشير الوكالة إلى أن هذه التطورات تمثل مؤشرًا واضحًا على أن صناعة السيارات تتجه نحو مرحلة جديدة من التحول، سيكون لها تأثيرات واسعة على أسعار السيارات، وسلاسل التوريد، ووسائل التنقل خلال السنوات المقبلة.