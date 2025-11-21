تقرير عالمي: قفزة في مبيعات السيارات الكهربائية تغيّر ملامح الصناعة

كشفت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها السنوي الأخير عن تغيّرات جوهرية في سوق السيارات العالمي، بعدما وصلت مبيعات عام 2024 إلى نحو 80 مليون سيارة، كان الجزء الأكبر من النمو مدفوعًا بالسيارات الكهربائية والهجينة التي شكّلت ما يقارب 30% من إجمالي المبيعات العالمية.