"الجميح للسيارات" تستعرض جي أيه سي "Hyper GT" الكهربائية

أعلنت شركة الجميح للسيارات الوكيل الحصري لعلامة "جي أيه سي موتور" في المملكة، عن مشاركتها بجناح خاص في معرض الرياض للسيارات 2023 المُقام في قاعة "المملكة أرينا"، خلال الفترة بين 5 إلى 9 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض.
وكشفت الشركة عن Hyper GT الكهربائية وهي أحدث إضافة إلى أسطول سيارات جي أيه سي موتور، وذلك بحضور الكابتن سالم الدوسري سفير العلامة التجارية لعام 2023.
كما استعرضت الشركة في الجناح عدداً من آخر إصداراتها وناقشت التحسينات التي تم تطبيقها على موديلات 2024، بما في ذلك EMKOO 2.0T GX، و EMZOOM GL Plus، و Sport Plus، EMPOW GL، و GS8 GX الجديدة كلياً.
كما حرصت الشركة على دعوة عملائها لزيارة جناحها في المعرض لاستكشاف الموديلات المعروضة، والاستمتاع بالعروض الترفيهية والفوز بالجوائز القيمة التي تُقدمها ضمن فعاليات مشاركتها في المعرض.
وتُعتبر جي أيه سي موتور واحدة من العلامات التجارية الرائدة في صناعة السيارات الصينية، حيث تميزت منذ بداياتها بالابتكار والجودة في جميع الموديلات التي تطرحها. وتَحرص على وضع معايير جديدة للرفاهية وتعزيز السلامة والراحة للسائقين والركاب على حد سواء، وتعزيز تواجدها في السوق السعودي تحت مظلة وكيلها شركة الجميح.
ودعمًا لأهداف مبادرة السعودية الخضراء كان تركيز الشركة في الحفل على مستقبل النقل المستدام، فكانت Hyper GT السيدان الرياضية نجمة الجناح بتصميمها الانسيابي الأنيق والتقنيات الحديثة التي تُقدمها، والتي تُعتبر نقلة نوعية في مستقبل التنقل المستدام.
وتستمد HYPER GT طاقتها من محرك واحد في العجلات الخلفية بسعة 250 كيلوواط وعزم 430 نيوتن متر وتسارع من 0 إلى 100 خلال 4.9 ثانية. بمدى 710 كم ببطارية قياسية.
كما تحتوي على شاشة رئيسية بمقاس 14.6 بوصة، ونظام صوتي مكون من 23 مكبر صوت، ولوحة شحن لاسلكية مزدوجة ويتم التحكم في الأنظمة بواسطة نظام التشغيل الذكي ADiGO PILOT 4 من جي أيه سي.
وفي إطار هذه المشاركة، علق مشاري الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، قائلًا: "سُعداء بمشاركتنا الفَعالة في معرض الرياض للسيارات بنسخته الحالية المُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، فهذه فرصة مميزة نود اغتنامها للبقاء على مقربة من عملائنا والتواصل معهم".
وأكد: "سنسعى جاهدين، للاستثمار في تطوير خدماتنا وشبكة فروعنا ومراكز الصيانة المنتشرة في أنحاء المملكة، لنفي بوعودنا لجميع عملائنا، بتقديم مستوى يليق بتطلعاتهم.".