"الجميح للسيارات" تستعرض جي أيه سي "Hyper GT" الكهربائية

كما استعرضت الشركة في الجناح عدداً من آخر إصداراتها وناقشت التحسينات التي تم تطبيقها على موديلات 2024، بما في ذلك EMKOO 2.0T GX، و EMZOOM GL Plus، و Sport Plus، EMPOW GL، و GS8 GX الجديدة كلياً.