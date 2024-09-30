"تويوتا" تستدعي أكثر من 42 ألف سيارة كورولا كروس هايبرد بسبب خلل في الفرامل

أعلنت شركة تويوتا عن استدعاء أكثر من 42,000 نموذج من طراز كورولا كروس هايبرد في الولايات المتحدة بسبب خلل مرتبط بجهاز تنشيط الفرامل ووحدة التحكم في انزلاق العجلات، ما قد يؤثر على أداء الفرامل.
وتشير الشركة إلى أن المركبات المتضررة تحتوي على برنامج غير صحيح، ما يؤدي إلى عدم التحكم في ضغط سائل الفرامل كما هو مصمم، خصوصًا عند الضغط على دواسة الفرامل أثناء الانعطاف، إذا حدث ذلك، قد يشعر السائقون بدواسة فرامل صلبة مع قوة كبح منخفضة، ما يعني أن مسافات الكبح قد تزداد.
وبشكل إجمالي، هناك 42,199 مركبة في الولايات المتحدة مشمولة في عملية الاستدعاء. وتشمل هذه الطرازات موديلات 2023 و 2024 المصنعة بين 1 يونيو 2022 و10 سبتمبر 2024، تقول تويوتا إن 100 % من المركبات المعنية تحتوي على وحدة التحكم في انزلاق العجلات مع مشكلة البرمجة، وبالتالي، جميعها في خطر تطوير دواسة فرامل صلبة. ابتداءً من 20 سبتمبر، أضافت تويوتا أنها تحقق فيما إذا كانت نماذج أخرى تحتوي على برامج مماثلة لديها الخلل نفسه.
ولم تكشف تويوتا ما إذا كانت على علم بأي حوادث أو إصابات ناجمة عن مشكلة الكبح، وتم إبلاغ وكلاء السيارات بعملية الاستدعاء في أوائل سبتمبر، بينما سيتم إخطار المالكين قبل 19 نوفمبر.
وسيُطلب من جميع مالكي نماذج كورولا كروس هايبرد المعنية إعادة مركباتهم إلى وكيل تويوتا حيث سيتم تحديث برنامج وحدة التحكم في انزلاق العجلات مجانًا.
في وقت سابق من سبتمبر، أعلنت تويوتا أنها طورت حلاً لمشكلة في طرازي غراند هايلاندر وليكزس TX، مما اضطرها إلى بدء وقف مبيعات السيارتين الشهيرتين بسبب وجود وسائد هوائية جانبية معيبة.