"تويوتا" تستدعي أكثر من 42 ألف سيارة كورولا كروس هايبرد بسبب خلل في الفرامل

وتشير الشركة إلى أن المركبات المتضررة تحتوي على برنامج غير صحيح، ما يؤدي إلى عدم التحكم في ضغط سائل الفرامل كما هو مصمم، خصوصًا عند الضغط على دواسة الفرامل أثناء الانعطاف، إذا حدث ذلك، قد يشعر السائقون بدواسة فرامل صلبة مع قوة كبح منخفضة، ما يعني أن مسافات الكبح قد تزداد.