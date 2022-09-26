"بيجو" تكشف عن مجموعة متكاملة من سياراتها الكهربائية

وتعليقًا على الموضوع قال راكيش ناير، المدير الإداري للعلامات الأوروبية لدى "ستيلانتيس الشرق الأوسط": "تلتزم بيجو بلعب دور ريادي في رحلة التحول نحو الاستخدام الكامل للطاقة الكهربائية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط. ومن الواضح أن تكلفة الاستعمال هي الشاغل الأكبر لدى المستخدمين، ولكننا بجهودنا سنثبت أن السيارات الكهربائية ممتعة وسهلة القيادة؛ إذ إنها تقدم تجربة جديدة وهادئة للسائقين ومَن حولهم، وبيئة مثالية بلا ضوضاء أو انبعاثات".