"بيجو" تكشف عن مجموعة متكاملة من سياراتها الكهربائية

كشفت علامة "بيجو"، التي بدأت بتنفيذ استراتيجيتها للسيارات الكهربائية في عام 2021 في دول مجلس التعاون الخليجي مع إطلاق طراز PHEV 3008، عن مجموعتها المتكاملة من سيارات الركاب والمركبات التجارية التي تعمل بالكهرباء بالكامل، والمتوافرة في منطقة الشرق الأوسط.
وتقدم سيارات بيجو الكهربائية جميع وظائف سيارات البنزين والديزل التقليدية.
وتعزز "بيجو" مجموعة سياراتها الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق سيارة e-PARTNER وسيارة e-EXPERT التي حصلت على لقب "أفضل فان لعام 2021".
وتكمل هاتان المركبتان الكهربائيتان التجاريتان مجموعة بيجو من سيارات الركاب الكهربائية، التي تضم: سيارة e-208 المستقبلية الرياضية، والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة e-2008.
وتتميز جميع سيارات بيجو الكهربائية بمستويات عالية من الرحابة والمرونة مقارنة بمثيلاتها التي تعمل على البنزين أو الديزل، إضافة إلى توفيرها جميع مزايا المحرك الكهربائي؛ ما يعني تكاليف تشغيل أقل، وقيادة سهلة، واستجابة فورية للخانق، وعزم دوران مرتفع، وغياب تام للضوضاء والاهتزازات والروائح والانبعاثات الكربونية.
وتعليقًا على الموضوع قال راكيش ناير، المدير الإداري للعلامات الأوروبية لدى "ستيلانتيس الشرق الأوسط": "تلتزم بيجو بلعب دور ريادي في رحلة التحول نحو الاستخدام الكامل للطاقة الكهربائية في قطاع السيارات على مستوى الشرق الأوسط. ومن الواضح أن تكلفة الاستعمال هي الشاغل الأكبر لدى المستخدمين، ولكننا بجهودنا سنثبت أن السيارات الكهربائية ممتعة وسهلة القيادة؛ إذ إنها تقدم تجربة جديدة وهادئة للسائقين ومَن حولهم، وبيئة مثالية بلا ضوضاء أو انبعاثات".
يصل نطاق بيجو e-PARTNER إلى 285 كيلومترًا، فيما تصل قدرة البطارية إلى 50 كيلووات، ووزن حمولة يصل إلى 800 كيلوجرام.
أما سيارة بيجو e-EXPERT فيصل نطاقها إلى 330 كيلومترًا، فيما تصل قدرة البطارية إلى 75 كيلووات، ووزن حمولة يصل إلى 927 كيلوجرامًا.
فيما يصل نطاق بيجو e-2008 SUV إلى 300 كيلومتر، فيما تصل قدرة البطارية إلى 50 كيلووات، وقوة تبلغ 136 حصانًا عند 3673 دورة في الدقيقة.
وأخيرًا بيجو e-208 يصل نطاقها إلى 300 كيلومتر، فيما تصل قدرة البطارية إلى 50 كيلووات، وقوة تبلغ 136 حصانًا.