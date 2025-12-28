الصين تفرض أول حد إلزامي عالمي لاستهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية بدءًا من 2026

أعلنت السلطات الصينية اعتماد أول معيار إلزامي عالميًا يحدد الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا في 1 يناير 2026، ضمن خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المركبات وتقليل استهلاك الكهرباء وتحسين المدى التشغيلي.
وبحسب النظام الجديد، سيتم تحديد الحد الأقصى للاستهلاك وفقًا لوزن وفئة السيارة. فعلى سبيل المثال، لا يُسمح للسيارات الكهربائية التي يقترب وزنها من طنين أن تتجاوز 15.1 كيلوواط/ساعة لكل 100 كيلومتر، مع اختلاف القيم حسب حجم ووزن كل مركبة.
وأكدت الجهات التنظيمية أن الهدف من المعيار هو تحفيز الشركات على تطوير تقنيات أكثر كفاءة في المحركات والبطاريات، مما يسهم في زيادة مدى القيادة، وخفض الضغط على شبكات الطاقة، وتقليل الانبعاثات غير المباشرة المرتبطة بتوليد الكهرباء.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على تصميم السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة الطرازات الكبيرة والثقيلة، حيث سيكون الالتزام بالمعيار شرطًا للحصول على الحوافز والدعم الحكومي داخل السوق الصيني، الذي يُعد الأكبر عالميًا في مبيعات المركبات الكهربائية.