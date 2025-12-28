الصين تفرض أول حد إلزامي عالمي لاستهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية بدءًا من 2026

ومن المتوقع أن يؤثر القرار بشكل مباشر على تصميم السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، خاصة الطرازات الكبيرة والثقيلة، حيث سيكون الالتزام بالمعيار شرطًا للحصول على الحوافز والدعم الحكومي داخل السوق الصيني، الذي يُعد الأكبر عالميًا في مبيعات المركبات الكهربائية.