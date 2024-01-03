"تسلا" تعلن عن تحقيقها مبيعات قياسية في 2023

ولكن هذه الأرقام تتخلّف عن توقعات "تسلا" التي توقّعت في بداية العام أنها ستبيع مليونَيْ سيارة في عام 2023، وإن كانت تجاوز توقعات المحللين خاصة في الربع الأخير من العام.