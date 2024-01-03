"تسلا" تعلن عن تحقيقها مبيعات قياسية في 2023

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن تحقيقها مبيعات قياسية في عام 2023 المنقضي.
وأوضحت "تسلا" في بيان رسمي، أنّها قامت بتسليم "1.8" مليون سيارة خلال العام الماضي، مضيفة: "لقد كان عامًا رائعًا".
وتظهر الأرقام أن شركة "بي واي دي" الصينية، اقتربت بصورة كبيرة من مبيعات "تسلا" لأول مرة.
وتظهر كذلك الأرقامُ تفوقَ عمليات بيع سيارات تسلا عن عام 2022 بنحو "38%".
وقالت تسلا: إن الإحصائيات أظهرت كذلك بيعَ نحو نصف مليون سيارة كهربائية تابعة للشركة في الربع الأخير من العام فقط.
ولكن هذه الأرقام تتخلّف عن توقعات "تسلا" التي توقّعت في بداية العام أنها ستبيع مليونَيْ سيارة في عام 2023، وإن كانت تجاوز توقعات المحللين خاصة في الربع الأخير من العام.
ويبدو أن "تسلا" لم تعاني كثيرًا من التقارير السلبية الخاصة بنظام القيادة الآلية، والذي شهد تدقيقًا تنظيميًّا في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.