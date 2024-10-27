أهمية الصيانة الشتوية للسيارة.. هذه نصائح للحفاظ على أدائها في البرد

مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح من الضروري إجراء بعض الفحوصات والصيانات الضرورية للسيارات لضمان سلامتها وأدائها الجيد في ظروف الطقس البارد.
ومن النصائح المهمة لصيانة سيارتك قبل بدء فصل الشتاء فحص البطارية حيث إن البرودة تؤثر بشكل كبير على أداء البطاريات، لذا يُفضل فحص البطارية قبل انخفاض درجات الحرارة لضمان قدرتها على التشغيل.
وثاني هذه النصائح هو التحقق من أن نظام التسخين في السيارة يعمل بكفاءة لتوفير الراحة أثناء القيادة في الأجواء الباردة.
وثالث النصائح هو فحص الإطارات، حيث ينبغي التأكد من ضغط الإطارات وتآكلها، لأنه من المهم الحفاظ على الضغط المناسب للإطارات لضمان السلامة في الطرق الزلقة.
ويتمثل رابع النصائح في استبدال ربلات المساحات، حيث يلزم التأكد من أن ربلات المساحات تعمل بشكل جيد، إذ أن الرؤية الجيدة مهمة أثناء القيادة في المطر أو الثلج.
وآخر هذه النصائح هو تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على بطانية، وكابلات شحن، وطعام غير قابل للتلف، ومصباح يدوي؛ والتي تفيد في حالات الطوارئ أو عند التعرض لحادث.
ومن خلال اتباع هذه النصائح، يمكن تقليل مخاطر الأعطال وضمان قيادة آمنة ومريحة خلال فصل الشتاء.