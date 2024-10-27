أهمية الصيانة الشتوية للسيارة.. هذه نصائح للحفاظ على أدائها في البرد

وآخر هذه النصائح هو تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على بطانية، وكابلات شحن، وطعام غير قابل للتلف، ومصباح يدوي؛ والتي تفيد في حالات الطوارئ أو عند التعرض لحادث.