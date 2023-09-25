سيارات OMODA تسجل بيع 16.686 وحدة في شهر أغسطس في ظاهرة جديدة كليًّا لقطاعات الكروس أوفر الذكية!

وبينما يرث الطراز الجديد تصميم "الفن في الحركة" الكلاسيكي للعلامة التجارية؛ فإنه يجسد جمال البرق ولعبته الديناميكية للضوء والظل، مجسدًا الجمال الفني الراقي للحركة. بصفتها "كائنًا كهربائيًّا عصريًّا حقيقيًّا، وتتميز OMODA 5 EV بقيادة كهربائية مفعم بالحيوية، مدعومة بمحرك بقوة قصوى تبلغ 150 كيلووات، وبطارية بسعة 61.06 كيلوواط/ساعة، وعزم دوران أقصى يبلغ 340 نيوتن متر؛ مما يضمن توفير قوة قوية وتجربة قيادة سلسة وفعالة، ومع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.6 ثانية فقط؛ تُوَفر نطاق قيادة رائع يبلغ 450 كم لأولئك الباحثين عن نمط حياة غني ولا حدود فيما يتعلق بالطاقة الجديدة.