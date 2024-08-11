تعرف على علامات وأسباب انخفاض أو تلف زيت الفرامل في سيارتك

عندما يبدأ زيت الفرامل في التحلل من الاستخدام أو يتسرب، قد يتغير أداء المكابح لديك. توقف في مكان آمن، وتحقق أولاً من مستوى ونوعية زيت الفرامل. إذا لم يكن السائل على ما يرام أو إذا كان هناك شيء غير صحيح، قم بسحب سيارتك إلى مركز صيانة من أجل الفحص الفوري، ولا تحاول قيادة السيارة إذا لم تكن المكابح تعمل بشكل جيد حتى لا تعرض نفسك أو الآخرين للخطر، وهذه العلامات ستنبهك: