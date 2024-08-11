تعرف على علامات وأسباب انخفاض أو تلف زيت الفرامل في سيارتك

أحد السوائل التي يُهمل النظر إليها في السيارة هو زيت الفرامل، على الرغم من أنه لا ينبغي أن يكون كذلك، فزيت الفرامل هو سائل حيوي في نظام المكابح الهيدروليكي، وسيكون من الصعب جدًا التوقف من دون زيت الفرامل. في الواقع قد لا تعمل المكابح على الإطلاق إذا كان مستوى زيت الفرامل منخفضًا أو بلا زيت. فأنظمة المكابح الهيدروليكية تحتاج إلى سائل لزيادة الضغط من أجل إيقاف السيارة.
الضغط في المكابح يرتفع ويبدأ في دفع السائل إلى المكابح، ما يجبر الأقراص على الضغط ضد المكونات الملتصقة بمحاور العجلات الدوارة، والضغط العالي الذي يتم إنشاؤه هو ما يتسبب في إبطاء السيارة. إذا لم يكن هناك سائل مكابح، فلن يتمكن نظام المكابح من بناء الضغط اللازم لإيقاف السيارة
عندما يبدأ السائل في التحلل أو يحدث تسرب ما، تصبح وظيفة نظام المكابح أقل فعالية. إليك ما يحدث إذا كان زيت الفرامل في سيارتك منخفضًا:
تُعد المكابح أهم ميزة أمان في سيارتك. إذا كانت المكابح لا تعمل أو إذا أضاء ضوء المكابح فجأة، فهناك سبب للقلق، فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا لانخفاض زيت الفرامل في نظام المكابح:
سواء كان في الأسطوانة الرئيسة، أو خطوط المكابح، أو الخراطيم، أو المكابس، يمكن أن يقلل التسرب في نظام المكابح بشكل كبير من الضغط الهيدروليكي اللازم لإبطاء وإيقاف السيارة. يمكن أن يكون التسرب ناتجًا عن شيء بسيط مثل التآكل الطبيعي أو خطأ من السائق مثل الاصطدام بشيء على الطريق أثناء القيادة. يمكن تحديد تسرب زيت الفرامل غالبًا من خلال البقايا المتروكة تحت السيارة عند الوقوف أو عن طريق فحص خزان السائل الموجود تحت غطاء المحرك.
عندما تتآكل البطانات، يُجبر مكبس المكابح على السفر أبعد إلى البطانات، بعيدًا عن الإطار. وهذا يتطلب كمية أكبر من زيت الفرامل للسفر مسافة أطول، والتي قد تنفد مع مرور الوقت.
قد تتآكل عديد من أجزاء نظام المكابح بسبب العمر والاستخدام؛ ومع ذلك، فإن بعض المكونات الفولاذية في نظام المكابح تكون عرضة للصدأ، خصوصًا في المناخات الثلجية.
عندما يبدأ زيت الفرامل في التحلل من الاستخدام أو يتسرب، قد يتغير أداء المكابح لديك. توقف في مكان آمن، وتحقق أولاً من مستوى ونوعية زيت الفرامل. إذا لم يكن السائل على ما يرام أو إذا كان هناك شيء غير صحيح، قم بسحب سيارتك إلى مركز صيانة من أجل الفحص الفوري، ولا تحاول قيادة السيارة إذا لم تكن المكابح تعمل بشكل جيد حتى لا تعرض نفسك أو الآخرين للخطر، وهذه العلامات ستنبهك:
معظم السيارات مزودة بحساسات مكابح في نظام المكابح تتواصل مع الكمبيوتر الداخلي للسيارة لتنبيه السائق لأي مشكلات محتملة، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوى زيت الفرامل إلى تشغيل ضوء المكابح. لأن نظام المكابح مغلق تمامًا، يجب أن يظل زيت الفرامل قريبًا من الامتلاء، ومع ذلك، فإن فقدان السائل بشكل طفيف هو أمر طبيعي. إذا كان هناك كمية كبيرة من السائل مفقودة، قم بفحص سيارتك على الفور.
إذا كان السائل بأي لون بني أو أسود أو يحتوي على جزيئات عائمة، فهذا يدل على أن السائل قديم ومتسخ، وقد يشير السائل المنخفض إلى وجود تسرب في النظام، خصوصًا إذا تم ملؤه أخيرًا، فتسرب زيت الفرامل أمر خطير لأنه يوفر قوة توقف قليلة جدًا أو معدومة أثناء القيادة.
يمكن أن يتسبب انخفاض زيت الفرامل في الشعور بالإسفنجية في المكابح أثناء الضغط على دواسة المكابح، ويحدث هذا بسبب تراكم الرطوبة في نظام المكابح والتي تبدأ في الغليان بسبب كمية الحرارة الهائلة الناتجة عن الكبح. وهذا يتسبب أيضًا في زيادة كمية الهواء في خطوط المكابح، على عكس زيت الفرامل، ويتسبب بدلاً من ذلك في انخفاض دواسة المكابح، مما يقلل من قدرة السيارة على التوقف.