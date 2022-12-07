١.٧٢ مليون سيارة.. تحقيق أمريكي في عطل سيارات الدفع الرباعي من "هوندا"

فتحت الجهات المختصة في الولايات المتحدة، واحدًا من أكبر التحقيقات خلال العام الجاري ٢٠٢٢، بشأن سلامة السيارات؛ حيث أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور، ورود بلاغات عن عطل في سيارات هوندا- دفع الرباعي.