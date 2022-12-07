١.٧٢ مليون سيارة.. تحقيق أمريكي في عطل سيارات الدفع الرباعي من "هوندا"

فتحت الجهات المختصة في الولايات المتحدة، واحدًا من أكبر التحقيقات خلال العام الجاري ٢٠٢٢، بشأن سلامة السيارات؛ حيث أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور، ورود بلاغات عن عطل في سيارات هوندا- دفع الرباعي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الشكاوى تتعلق بفقدان السيارة لقوتها عند السرعات العالية، ويغطي الفحص نحو ١.٧٢ مليون سيارة من طرازات (Honda CR-V، وHR-V، موديل 2018- 2022).
وأشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور الأمريكية إلى أنه تم فتح التحقيق بعد ورود تقارير قدّمتها شركة هوندا، يُزعَم فيها أنها السيارات المذكورة تفقد قوتها عند السرعات العالية بطريقة مفاجئة دون سابق إنذار.
ومن جانبهم أكد المسؤولون في شركة هوندا اليابانية، أنهم سيتعاونون مع التحقيقات الأمريكية إضافة إلى مراجعتها الخاصة.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يُعد تحقيق هوندا أحد أكبر تحقيقات العيوب التي فتحتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور الأمريكية في عام 2022 مقارنة بعدد عدد المركبات.