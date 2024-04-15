يساعد على تقليل الاهتزازات.. مؤشرات تلف كرسي القير وكيف نحافظ عليه ؟

يعتبر كرسي ناقل الحركة من الأجزاء الصغيرة المصنوعة من المعدن والمطاط والتي تصل بين هيكل السيارة والقير والذي يساعد على تقليل اهتزازات القير والأضرار التي تنتج عن ذلك.
ويتم صناعته من المعدن والمطاط ليكون قادرًا على امتصاص الاهتزازات، وتحتوي السيارات على واحد أو اثنين من هذه الكراسي، ويستمر عمله لأكثر من 160 ألفاً وربما أطول من ذلك، وهناك العديد من الأعراض التي تظهر عند تلف هذه الكراسي وإليك هذه الأعراض:
يمكن أن يؤدي تثبيت ناقل الحركة السيئ إلى اهتزاز سيارتك بشدة أثناء التسارع ويكون سببها تلف القطعة المطاطية الممتصة للصدمات أو تشققها ويصاحب ذلك وجود صوت طرق أو صفع وإذا تحول القير وانحرف بقوة فقد يؤدي إلى ظهور أصوات أخرى وتلف المكونات الأخرى.
عند تشقق أو تلف القطع المطاطية الموجودة بين هيكل السيارة سيظهر صوت ضوضاء كبير يتردد صداه في جميع أنحاء السيارة أثناء التسارع، وإذا كان الصوت ناتجًا عن كتل مطاطية سيئة فقد تنكسر حوامل ناقل الحركة.
على الرغم من أنه أمر نادر الحدوث، إلا أنه إذا تعرض ناقل الحركة إلى التلف والكسر فسيتم إزاحة القير من موضعه وسقوطه من السيارة وسيؤدي ذلك إلى أضرار مادية وليس من السهل إصلاح ذلك.
اهتزاز زائد خلال تشغيل المحرك: يمكن لحامل ناقل الحركة التالف أن يؤدي إلى اهتزاز السيارة بشكل كبير خلال التسارع، أو عند التبديل بين وضعيات القيادة.
ومن الأعراض صعوبة التبديل بين الغيارات، اهتزاز السيارة عند الضغط على دواسة الوقود ظهور صعوبة عند الالتفاف.
ومن أجل الحفاظ على كرسي القير يجب عليك تجنب الضغط على دواسة الوقود في السيارة بشكل مفاجئ كي لا تحمل الكاوتشوك أو الرابر مزيداً من الضغط الإضافي أثناء القيام بمهمته بداخل محرك السيارة.
يجب معرفة العمر الافتراضي المحدد لكل مكون من مكونات السيارة ويجب عند استبداله انتقاء النوع الأصلي والمطابق تماماً لنوع السيارة.