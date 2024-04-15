يساعد على تقليل الاهتزازات.. مؤشرات تلف كرسي القير وكيف نحافظ عليه ؟

ويتم صناعته من المعدن والمطاط ليكون قادرًا على امتصاص الاهتزازات، وتحتوي السيارات على واحد أو اثنين من هذه الكراسي، ويستمر عمله لأكثر من 160 ألفاً وربما أطول من ذلك، وهناك العديد من الأعراض التي تظهر عند تلف هذه الكراسي وإليك هذه الأعراض: