6 حالات تظهر فيها رائحة احتراق شيء بسيارتك.. تعرف على أسبابها

إذا كنت تقود سيارتك في طريق سفر أو داخل المدينة ولاحظت وجود رائحة احتراق غريبة في سيارتك، فهناك العديد من الأسباب التي قد تقف وراء هذه الرائحة، إليك معظم الأسباب التي تقف وراء وجود رائحة احتراق في سيارتك.
رائحة مألوفة جدًا قد تنبعث من سيارتك، وإليك أسباب ظهورها:
هناك عديد السيور داخل السيارة والتي قد تتعرض لاحتراق أو انزلاق نتيجة وجود احتكاك في أحد أجزاء السيارة أو في خراطيم داخل السيارة مما يتسبب في وجود رائحة احتراق من كثرة احتكاكها أو إذا كانت بالية قد ينتج عن تشغيلها لفترة بسيطة ظهور هذه الرائحة.
يحتاج تكييف الهواء أو ضاغط التيار المتردد "الكمبروسر" إلى سير أو حزام، وعندما يعلق الضاغط "الكمبروسر" فإن السير يستمر في العمل مما ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة مما ينتج عنه احتراق رائحة المطاط، وقد تظهر الرائحة كذلك عند وجود عطل في أحد المكونات الداخلية لضاغط تكييف الهواء.
بغض النظر عن درجة حرارة سيارتك، فمن المفترض ألا تنبعث رائحة احتراق أو رائحة مطاط ساخن بأي حالٍ من الأحوال، وإذا حدث ذلك فلابد من التحقق من أي ضرر قد لحق بنظام التعليق الخاص بك أو أي اختلال محتمل للعجلة ما أدى إلى احتكاكها بالطريق بأي طريقة خطأ.
استخدام المكابح بصورة مستمرة وفي أوقات متتالية كما هو في حالات التوقف المستمر للمرور أو الضغط على المكابح في منحدرات قد يسبب وجود رائحة احتراق تشبه احتراق الشعر أو السجاد، وقد يكون السبب كذلك تعشيق المكابح لفترة انتظار أثناء القيادة، وتظهر الرائحة نفسها عند احتراق فحمات السيارة الجديدة.
تظهر هذه الرائحة عند احتراق أحد الأسلاك أو المكونات الكهربائية في سيارتك، فقد يكون مثلاً هناك فأر ما مضغ أحد الأسلاك مما قد يؤدي إلى قصور كهربائي في دائرة الكهرباء.
في معظم الأحيان، يكون تسرب زيت المحرك هو السبب في ظهور هذه الرائحة، وعندما يتلامس زيت المحرك المتسرب مع جزء السيارة الساخن، تظهر هذه الرائحة وقد تظهر الرائحة بسبب مصادر مختلفة منها غطاء الصمام للمحرك أو سدادات التصريف أو موانع التسرب أو وجود بواقي زيت على المحرك بعد صيانة ما.