6 حالات تظهر فيها رائحة احتراق شيء بسيارتك.. تعرف على أسبابها

في معظم الأحيان، يكون تسرب زيت المحرك هو السبب في ظهور هذه الرائحة، وعندما يتلامس زيت المحرك المتسرب مع جزء السيارة الساخن، تظهر هذه الرائحة وقد تظهر الرائحة بسبب مصادر مختلفة منها غطاء الصمام للمحرك أو سدادات التصريف أو موانع التسرب أو وجود بواقي زيت على المحرك بعد صيانة ما.