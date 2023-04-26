سيارات

6 حالات تظهر فيها رائحة احتراق شيء بسيارتك.. تعرف على أسبابها

تشمل انزلاق السيور وتكييف الهواء والإطارات والمكابح وزيت المحرك
6 حالات تظهر فيها رائحة احتراق شيء بسيارتك.. تعرف على أسبابها
عبدالملك سرور
عبدالملك سرور

إذا كنت تقود سيارتك في طريق سفر أو داخل المدينة ولاحظت وجود رائحة احتراق غريبة في سيارتك، فهناك العديد من الأسباب التي قد تقف وراء هذه الرائحة، إليك معظم الأسباب التي تقف وراء وجود رائحة احتراق في سيارتك.

رائحة المطاط المحروق

رائحة مألوفة جدًا قد تنبعث من سيارتك، وإليك أسباب ظهورها:

انزلاق السيور

هناك عديد السيور داخل السيارة والتي قد تتعرض لاحتراق أو انزلاق نتيجة وجود احتكاك في أحد أجزاء السيارة أو في خراطيم داخل السيارة مما يتسبب في وجود رائحة احتراق من كثرة احتكاكها أو إذا كانت بالية قد ينتج عن تشغيلها لفترة بسيطة ظهور هذه الرائحة.

تكييف الهواء

يحتاج تكييف الهواء أو ضاغط التيار المتردد "الكمبروسر" إلى سير أو حزام، وعندما يعلق الضاغط "الكمبروسر" فإن السير يستمر في العمل مما ينتج عنه ارتفاع في درجة الحرارة مما ينتج عنه احتراق رائحة المطاط، وقد تظهر الرائحة كذلك عند وجود عطل في أحد المكونات الداخلية لضاغط تكييف الهواء.

احتراق إطارات

بغض النظر عن درجة حرارة سيارتك، فمن المفترض ألا تنبعث رائحة احتراق أو رائحة مطاط ساخن بأي حالٍ من الأحوال، وإذا حدث ذلك فلابد من التحقق من أي ضرر قد لحق بنظام التعليق الخاص بك أو أي اختلال محتمل للعجلة ما أدى إلى احتكاكها بالطريق بأي طريقة خطأ.

رائحة احتراق من المكابح

استخدام المكابح بصورة مستمرة وفي أوقات متتالية كما هو في حالات التوقف المستمر للمرور أو الضغط على المكابح في منحدرات قد يسبب وجود رائحة احتراق تشبه احتراق الشعر أو السجاد، وقد يكون السبب كذلك تعشيق المكابح لفترة انتظار أثناء القيادة، وتظهر الرائحة نفسها عند احتراق فحمات السيارة الجديدة.

رائحة احتراق بلاستيك

تظهر هذه الرائحة عند احتراق أحد الأسلاك أو المكونات الكهربائية في سيارتك، فقد يكون مثلاً هناك فأر ما مضغ أحد الأسلاك مما قد يؤدي إلى قصور كهربائي في دائرة الكهرباء.

رائحة احتراق زيت

في معظم الأحيان، يكون تسرب زيت المحرك هو السبب في ظهور هذه الرائحة، وعندما يتلامس زيت المحرك المتسرب مع جزء السيارة الساخن، تظهر هذه الرائحة وقد تظهر الرائحة بسبب مصادر مختلفة منها غطاء الصمام للمحرك أو سدادات التصريف أو موانع التسرب أو وجود بواقي زيت على المحرك بعد صيانة ما.

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