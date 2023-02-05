"تسلا" ترفع أسعار هذا الموديل بسبب إجراءات أمريكية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية قررت رفع أسعار أحد أحدث موديلاتها؛ بسبب قرار الولايات المتحدة تغيير الائتمان الضريبي الفيدرالي.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تسلا قررت رفع أسعار سياراتها "طراز واي" بإصدرايها المرتبط بعمر البطارية الخاصة بها ومتانة الأداء، ليصبحا 74.990 دولار أمريكي بزيادة ألفي دولار، و54.990 دولار أمريكي بزيادة ألف دولار.
ولم تفصح "تسلا" في تصريحات للصحيفة الأمريكية، إذا كانت تنوي أن ترفع أسعار أي طرازات خاصة بالشركة، خاصة وأنها سبقت ووعدت بعدم رفع أسعار أي منتج لديها يقل عن 50 ألف دولار.