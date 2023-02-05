"تسلا" ترفع أسعار هذا الموديل بسبب إجراءات أمريكية

ولم تفصح "تسلا" في تصريحات للصحيفة الأمريكية، إذا كانت تنوي أن ترفع أسعار أي طرازات خاصة بالشركة، خاصة وأنها سبقت ووعدت بعدم رفع أسعار أي منتج لديها يقل عن 50 ألف دولار.