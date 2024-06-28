شركة بريطانية تطور بطاريات سيارات كهربائية قادرة على الشحن الكامل في أقل من 5 دقائق

نجحت شركة "نيوبولت" البريطانية الناشئة من تطوير بطارية سيارات كهربائية يمكنها الوصول إلى الشحن الكامل في أقل من 5 دقائق.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن بطاريتها الجديدة تمكن من الشحن من نسبة 10% إلى نسبة 80% في 4 دقائق و37 ثانية فقط.
وتم إجراء الاختبار على سيارة رياضية كهربائية تم تصميمها خصيصًا على مسار اختبار في بيدفورد.
وبالمقارنة، يمكن لشاحن تسلا الحالي، الذي يشحن بطارية السيارة إلى 80% خلال 15-20 دقيقة، فإن هذا الشاحن يعتبر أفضل بكثير.
يقول الخبراء إن القضاء على ما يسمى بـ"القلق من المدى" هو المفتاح لزيادة الإقبال على المركبات الكهربائية - لكنهم يؤكدون أيضًا على أهمية تحسين البنية التحتية للشحن.
وقال بول شيرينج، أستاذ هندسة الطاقة المستدامة في جامعة أكسفورد، لـ"بي بي سي": "إن تطوير التكنولوجيا التي تمكن الناس من الشحن بسرعة أكبر، والذي ينسجم مع الوقت الذي يستغرقه حاليًا لإعادة تزويد السيارة بالوقود، هو أمر مهم حقًا".
وأضاف قائلاً إن هناك حاجة إلى المزيد من أجهزة الشحن بجميع أنواعها.
ومضى بقوله: "سيحتاج الناس إلى بنية تحتية سريعة الشحن، بغض النظر عن السيارة التي يستخدمونها - الجميع يريد القيام بذلك بسرعة أكبر".
وقال الدكتور ساي شيفاريدي، المؤسس المشارك لشركة نيوبولت، إنه سعيد بالنتائج لكنه اعترف بأن الاختبارات كانت "مدمرة للأعصاب".