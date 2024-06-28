شركة بريطانية تطور بطاريات سيارات كهربائية قادرة على الشحن الكامل في أقل من 5 دقائق

وقال بول شيرينج، أستاذ هندسة الطاقة المستدامة في جامعة أكسفورد، لـ"بي بي سي": "إن تطوير التكنولوجيا التي تمكن الناس من الشحن بسرعة أكبر، والذي ينسجم مع الوقت الذي يستغرقه حاليًا لإعادة تزويد السيارة بالوقود، هو أمر مهم حقًا".