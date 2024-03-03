بحلول 2026.. إجبار شركات السيارات على منع آليات من شاشة اللمس والعودة للتقنية القديمة

يُتوقع أن يتم فرض قواعد جديدة على شركات صناعة السيارات بحلول يناير 2026، مما سيدفعها للعودة إلى آليات التحكم التقليدية بدلاً من شاشات اللمس في المركبات.
ووفقاً للمطلعين في صناعة السيارات في أمريكا وأوروبا، أصبحت شاشات اللمس في لوحات التحكم بالمركبات مصدراً لتشتت انتباه السائقين وزيادة المخاطر على الطرق.
وأشار منظمو سلامة المرور في أمريكا، إلى أنهم اجتمعوا مع مسؤولين كبار في صناعة السيارات ووزارة النقل لمناقشة خطورة شاشات اللمس الحديثة في المركبات، ونتيجة لذلك، تم طلب من شركات السيارات العودة إلى آليات التحكم التقليدية مثلاً "الازارير والعصى" لخمس مهام قيادية أساسية.
وستقوم شركات صناعة السيارات حول العالم بتحويل مهام مثل إشارة الاتجاهات وتشغيل أضواء التحذير واستخدام البوق وتشغيل مسّاحات الزجاج الأمامية ووظيفة الاتصال الطارئ "eCall SOS" إلى آليات يدوية بدلاً من استخدام شاشات اللمس.
وأكّد المسؤولون أن جميع شركات صناعة السيارات حول العالم ستكون مجبرة على اتباع هذه القواعد بحلول عام 2026 على الأكثر، وإلا ستمنع من دخول الولايات المتحدة أو سيكون عليها ابتكار حلولٍ بديلة مناسبة، كما أبدت دولٌ أخرى في أوروبا وآسيا ذات التوجّه لمنع تشتت انتباه السائقين على الطرق.