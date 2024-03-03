بحلول 2026.. إجبار شركات السيارات على منع آليات من شاشة اللمس والعودة للتقنية القديمة

وأكّد المسؤولون أن جميع شركات صناعة السيارات حول العالم ستكون مجبرة على اتباع هذه القواعد بحلول عام 2026 على الأكثر، وإلا ستمنع من دخول الولايات المتحدة أو سيكون عليها ابتكار حلولٍ بديلة مناسبة، كما أبدت دولٌ أخرى في أوروبا وآسيا ذات التوجّه لمنع تشتت انتباه السائقين على الطرق.