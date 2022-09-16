بمقصورة قيادة رقمية.. "فورد" تكشف عن "موستانج" الجديدة كليًّا

كشفت شركة فورد الأمريكية عن سيارة فورد موستانج الجديدة كليًّا، وهي من الجيل السابع، وتتميز بمقصورة قيادة رقمية مستوحاة من الطائرات المقاتلة، إضافة إلى المحركات الجديدة التي تعمل بشاحن توربيني مع سحب الهواء الطبيعي عبر هيكلها الخارجي الأكثر حداثة، الذي لا يتأثر بمرور الزمن.
وتفصيلاً، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: "يعدُّ الاستثمار بجيل جديد من موستانج بمنزلة خطوة كبيرة في وقت يميل فيه العديد من منافسينا للاهتمام بالسيارات ذات الاحتراق الداخلي".
وتأتيMustang GT مدعومة بمحرك Coyote V8 متطور سعة 5.0 لترات. ويستمر محرك V8 في تقديم ناقل حركة يدوي قياسي من 6 سرعات، وبقوة ثماني أسطوانات، مع توافُر ناقل الحركة الأوتوماتيكي المتطور بعشر سرعات.
ويمكن الاستمتاع بالقيادة مع كفاءة استهلاك الوقود من خلال اختيار طراز EcoBoost المدعوم بمحرك جديد بالكامل رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني سعة 2.3 لتر.
وفي الداخل توفر المقصورة للسائق شاشتين منحنيتين، يمكن تخصيصهما بشكل منفصل بسرعة لإظهار المعلومات التي يريد السائق أو يحتاج إلى رؤيتها.
ومع تبني أدوات Unreal Engine 3D المستخدمة في ألعاب الفيديو الحديثة، يمكن تخصيص مجموعة الأدوات الرقمية للسيارة بشاشة مقاس 12.4 بوصة لعرض تصميمات متحركة مختلفة ومرئيات جديدة، تناسب وضع القيادة.
وتحول إعداد مقياس العدادات الافتراضي في موستانج من درجات اللون الأزرق البارد والرمادي الفاتح التقليدية إلى مظهر حديث للغاية، ومظهر نحاسي يتم مشاركته أيضًا مع Mustang Mach-E.
ويمكن التحكم بكل شيء تقريبًا في شاشات العرض، إضافة إلى الإضاءة الداخلية المحيطة مع أنغام محددة، بينما تتكيف مجموعات العدادات مع اختيار وضع القيادة.
ويمكن أن يشتمل الكونسول المركزي أيضًا على لوحة شحن لاسلكية للهاتف المحمول، بينما يتم تثبيت منافذ USB العلوية الجديدة فوق مقصورة القيادة، ويتم وضعها بشكل ملائم لكاميرات المسار والأجهزة الأخرى؛ ما يساعد على منع الأسلاك من الالتفاف عبر المقصورة.
ومن ناحية الأمان تأتي موستانج بميزات Ford Co-Pilot360 ™، بما في ذلك التعرف على لوحة السرعة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي مع Stop-and-Go، ومساعد التمركز في المسار، ومساعد توجيه المركبة، ومساعد الفرامل العكسي.
وتتوافر ميزة رئيسية أخرى، هي Active Pothole Mitigation ، ضمن حزمة الأداء التي تراقب باستمرار إدخال التعليق والهيكل والتوجيه والفرملة، وتعديل استجابة التعليق وفقًا لذلك.
ويبدأ بيع موستانج الجديدة كليًّا في الولايات المتحدة بدءًا من صيف عام 2023، ويتم تجميعها في مصنع فلات روك لتجميع السيارات في فلات روك بولاية ميشيغان.