بمقصورة قيادة رقمية.. "فورد" تكشف عن "موستانج" الجديدة كليًّا

كشفت شركة فورد الأمريكية عن سيارة فورد موستانج الجديدة كليًّا، وهي من الجيل السابع، وتتميز بمقصورة قيادة رقمية مستوحاة من الطائرات المقاتلة، إضافة إلى المحركات الجديدة التي تعمل بشاحن توربيني مع سحب الهواء الطبيعي عبر هيكلها الخارجي الأكثر حداثة، الذي لا يتأثر بمرور الزمن.