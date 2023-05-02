"تويوتا" تُدشِّن سيارة "أوربان كروزر 2023" الرياضية ومتعددة الاستخدامات

أعلنت اليوم الثلاثاء "عبداللطيف جميل للسيارات"، الموزِّع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية منذ عام 1955، إطلاق سيارة تويوتا أوربان كروزر الجديدة لعام 2023، وهي أحدث إضافة إلى تشكيلة سيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات من تويوتا في السعودية.
وتفصيلاً، تجمع السيارة بين الكفاءة الفائقة في استهلاك الوقود، والتصميم المعاد تعريفه، والمقصورة الداخلية الرحبة، إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة.
وصُممت سيارة تويوتا أوربان كروزر الجديدة بشكل يحاكي سيارات الـ"كروس-أوفر"؛ وهو ما يوفر قيادة مريحة وملائمة، تلبي متطلبات نمط الحياة النشط.
وتتميز السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، ومولد تشغيل متكامل، يعمل كمولد كهربائي ومحرك كهربائي معًا، بقوة 101 حصان، وعزم دوران 135 نيوتن-متر.
وتتميز السيارة أيضًا بنظام الدفع الجديد كليًّا "Neo Drive" المساهم في تقليل استهلاك الوقود، بمعدل يصل إلى 19.8 كم/ لتر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي ست سرعات، يوفر أداء قويًّا عند الانطلاق بسرعات منخفضة، وعند حالة التوقف والتشغيل.
ومن ناحيته، قال مازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات: "يُسعدنا الإعلان عن إطلاق سيارة أوربان كروزر 2023 في السعودية. إنها سيارة SUV كروس-أوفر ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود؛ وهو ما سيُمكّننا من تلبية احتياجات ضيوفنا الكرام في السوق السعودي، والعمل على إرضائهم".
ومما يُميِّز سيارة تويوتا أوربان كروزر 2023 هيكلها الصلب، ونظام التعليق المتميز لديها، إلى جانب قدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران، يبلغ 5.4 متر؛ بما يكسبها مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة.
كما تتفرد السيارة الجديدة بنظام دعامات "MacPherson" الأمامية، الذي يوفر قيادة سلسة وآمنة مع ديناميكيات القيادة التفاعلية المباشرة.
وفي الوقت نفسه، جُهِّز الجزء الخلفي منها بنظام تعليق، يمنح السيارة ثباتًا أكبر حتى في حالة الانطلاق بسرعات عالية، أو عند المنعطفات الحادة.
ومن جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يُمثِّل إطلاق تويوتا أوربان كروزر الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وصول سيارة مميزة أخرى، تتمتع بالعديد من المزايا المتقدمة التي تتناسب مع توقعات عملائنا. كما ستعمل هذه السيارة على تأكيد قدرتها على توفير تجارب القيادة الفريدة، والكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود؛ وذلك بفضل نظام الدفع (Neo Drive) الجديد كليًّا. ويمثل هذا النظام الصديق للبيئة خطوة أخرى في رحلتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني، وإيجاد سُبل جديدة، تمنح الجميع حرية التنقل دون استثناء؛ لذلك أود أن أجدد امتناني لعملائنا الكرام في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يمثل دعمهم المستمر حافزًا قويًّا لنا لمواصلة رحلتنا نحو تطوير أفضل السيارات على الإطلاق".
أما التصميم الخارجي الأنيق لسيارة تويوتا أوربان كروزر 2023 فيتميز بشبك علوي من الأكريليك الكريستالي الفريد، مع زخارف مميزة من الكروم.
ويأتي نظام الإضاءة النهارية DRL ليضفي مظهرًا حديثًا ومميزًا من خلال شريط جانبي عريض، يمرُّ على جانبَي شعار تويوتا.
أما الشبك السفلي العريض المتعرج فيُضفي على السيارة شعورًا بالمتانة.
ويمتد على جانبَيْها من الأمام إلى الخلف خط متميز، يُعبِّر عن الطول والانطباع الذي تكمله العجلات ذات السبائك المعدنية بمقاس 17 بوصة.
ومن الخلف تربط الزينة المطلية بالكروم بين المصباحين المدمجين؛ وهو ما يعطي السيارة صورة جمالية متكاملة.
وتم تصميم المقصورة الداخلية الفسيحة لسيارة تويوتا أوربان كروزر لتوفير مزيد من الراحة والرفاهية.
هذا، ويعزز مجال الرؤية المتميز في السيارة تجربة السائق والركاب بشكل كبير، فيما تتمتع لوحة العدادات العريضة بلمسات أنيقة، تبرز بشكل أكبر من خلال البطانة الناعمة.
كما تضم لوحة العدادات شاشة لعرض مجموعة من المعلومات، مقاسها 4.2 بوصة، إضافة إلى عجلة القيادة القابلة للتعديل والإمالة، والمزودة بأزرار للتحكم في تشغيل السيارة وأنظمة الصوت.
ويوفر كل ذلك تجربة قيادة سلسة وممتعة في أي مكان.
وتشمل الميزات الأخرى في المقصورة الداخلية لسيارة تويوتا أوربان كروزر الجديدة سقفًا بانوراميًّا مزودًا بلوح زجاجي منزلق، وشاشة الوسائط المتعددة مقاس 7 أو 9 بوصات، المزوَّدة بنظامَي "Apple CarPlay®️" و"Android AutoTM"، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية.
كما تتوافر في المقصورة الداخلية ثلاثة منافذ USB، ونظام صوتي بستة مكبرات للصوت، ونظام تكييف أتوماتيكي قوي مع فتحتَي تهوية للمقاعد الخلفية، إضافة إلى مقاعد خلفية متحركة قابلة للطي بنسبة 60/ 40.
ولإضفاء مستوى جديد من الجاذبية إلى المظهر المميز لسيارة تويوتا أوربان كروزر 2023، هناك مجموعة مختارة من سبعة ألوان خارجية، بما في ذلك اللون الأبيض اللؤلؤي، والفضي المعدني، والرمادي المعدني، والأحمر اللؤلؤي، والأسود اللؤلؤي، والبني، والأزرق.
وتُترك للعملاء الحرية في اختيار السيارة بلونَين مختلفين؛ إذ يمكنهم دمج اللون الأسود اللؤلؤي إما مع الأبيض اللؤلؤي، أو الفضي المعدني، أو الأحمر اللؤلؤي، أو الأزرق.
وتتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بألوان أنيقة متناغمة، مع خيار اللون الأسود الأحادي، أو اللون الأسود والبوردو المزدوج.
كما تأتي السيارة بعجلات ذات سبائك معدنية مقاس 17 بوصة؛ لإضفاء مظهر أكثر أناقة.
وإضافة إلى الراحة والأداء والتحكم، يستمتع الضيوف بمزيد من راحة البال بفضل ميزات السلامة ذات المستوى العالمي من تويوتا، مثل الوسائد الهوائية الست التي تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، وتشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية ستارية للمقاعد الأمامية والخلفية، ونظام التحكم في ثبات السيارة VSC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات HAC، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ومستشعرات خلفية لركن السيارة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.. وغيرها الكثير من المميزات الأخرى.
ومنذ عام 1955 تواصل "عبداللطيف جميل للسيارات"، بالتعاون مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن، توفير تجربة متميزة في ملكية السيارات وخدمات ما بعد البيع في السعودية.
وبالاستفادة من عقود من الخبرة الكبيرة عبر كامل سلسلة قيمة التنقل، تواصل "عبداللطيف جميل للسيارات" تحسين المنتجات والخدمات، وتلبية الاحتياجات المتطورة لضيوفها.