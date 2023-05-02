"تويوتا" تُدشِّن سيارة "أوربان كروزر 2023" الرياضية ومتعددة الاستخدامات

ومن جهته، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يُمثِّل إطلاق تويوتا أوربان كروزر الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وصول سيارة مميزة أخرى، تتمتع بالعديد من المزايا المتقدمة التي تتناسب مع توقعات عملائنا. كما ستعمل هذه السيارة على تأكيد قدرتها على توفير تجارب القيادة الفريدة، والكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود؛ وذلك بفضل نظام الدفع (Neo Drive) الجديد كليًّا. ويمثل هذا النظام الصديق للبيئة خطوة أخرى في رحلتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني، وإيجاد سُبل جديدة، تمنح الجميع حرية التنقل دون استثناء؛ لذلك أود أن أجدد امتناني لعملائنا الكرام في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يمثل دعمهم المستمر حافزًا قويًّا لنا لمواصلة رحلتنا نحو تطوير أفضل السيارات على الإطلاق".