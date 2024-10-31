BYD تكشف عن تشكيلة متطورة من مركبات الطاقة الجديدة في معرض جدة الدولي للسيارات

أطلقت شركة الفطيم للتنقل الكهربائي، الممثل الإقليمي لشركة BYD العالمية، تشكيلة متنوعة من مركبات الطاقة الجديدة (الكهربائية والهجينة القابلة لإعادة الشحن) خلال معرض جدة الدولي للسيارات 2024، حيث تركز الشركة على مستقبل التنقل المستدام في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا العرض متماشياً مع رؤية 2030 وأهدافها نحو بيئة أكثر استدامة، ويشمل مركبات تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للشحن.
يتاح للزوار فرصة استكشاف مجموعة مركبات BYD، بما فيها سيارة (BYD SEAL) الرياضية، و(BYD HAN) الفاخرة، و(BYD ATTO 3) ذات الأداء العالي، والتي تعمل جميعها بالكهرباء.
كما يشمل العرض الطرازين الهجينين القابلين للشحن (BYD SONG PLUS) و(BYD QIN PLUS) اللذين يجمعان بين الكفاءة الكهربائية والمدى الممتد الذي يصل إلى 990 كيلومتراً بشحنة واحدة وفقاً لمعيار دورة اختبار المركبات الخفيفة الموحدة عالمياً (WLTC).
تعتمد BYD على أحدث تقنياتها في بطارية الشفرة (Blade) التي توفر مستويات أمان وكفاءة عالية، إلى جانب نظام المحرك الذكي المزدوج (DM-i) الذي يضمن تجربة قيادة مميزة بتقليل الانبعاثات، وتتوفر مركبات BYD بأسعار تنافسية تبدأ من 83,900 ريال، مع عروض وخصومات تصل إلى 19,000 ريال للمسجلين في معرض جدة.
سيكون العرض الأكثر تميزًا هو السيارة المنتظرة (YangWang U8) الرياضية الهجينة، التي تجمع بين الأداء العالي والابتكار، وتعد الطراز الفاخر الأكثر تميزاً في مجموعة سيارات BYD.
وفي سياق توسعها، أطلقت الفطيم للتنقل الكهربائي معرضاً جديداً في أوتو مول جدة، ليكون استكمالاً لنجاح معرضها في الرياض، ويعكس هذا المعرض التزام الشركة بوجودها القريب من العملاء ويقدم خدمات شاملة، بما في ذلك المبيعات ومحطات الشحن وخدمات ما بعد البيع.
بدوره، صرّح بدر خوجندي، المدير العام لشركة BYD في المملكة، أن المشاركة في معرض جدة الدولي للسيارات تتيح فرصة مثالية لعرض المركبات الحديثة على جمهور واسع، وأضاف: "إن هذا الحدث يسمح لنا بالتواصل مع العملاء المهتمين بالتحول نحو مستقبل مستدام للتنقل، وبتقديم حلول تلبي تطلعات المملكة ورؤية 2030".