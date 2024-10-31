BYD تكشف عن تشكيلة متطورة من مركبات الطاقة الجديدة في معرض جدة الدولي للسيارات

بدوره، صرّح بدر خوجندي، المدير العام لشركة BYD في المملكة، أن المشاركة في معرض جدة الدولي للسيارات تتيح فرصة مثالية لعرض المركبات الحديثة على جمهور واسع، وأضاف: "إن هذا الحدث يسمح لنا بالتواصل مع العملاء المهتمين بالتحول نحو مستقبل مستدام للتنقل، وبتقديم حلول تلبي تطلعات المملكة ورؤية 2030".