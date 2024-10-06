الكشف رسميًّا عن مكلارين W1 الجديدة بمحرك قوته 1258 حصانًا

بعد أكثر من عقد على إطلاق مكلارين P1، التي أحدثت ضجة في عالم السيارات، كشفت مكلارين عن أحدث سياراتها الفائقة باسم W1، مثل سابقتها، وهي سيارة هجينة، تعمل بنظام الدفع الخلفي، مع محرك V8 مركزي، لكن هذه المعلومات لا تكفي لوصف القصة كاملة.
وهذه السيارة متقدمة بشكل كبير في كل جانب؛ فإليك ما يجعلها مثيرة للاهتمام:
تتعلق الكثير من التفاصيل بالديناميكا الهوائية، وهو ما تتوقعه من شركة سيارات مرتبطة بفريق فورمولا 1؛ إذ تشير مكلارين إلى قوة تصل إلى 1258 حصانًا. وتعد فالكيري نقطة مقارنة مثيرة؛ لأنها السيارة الأخرى الوحيدة على الطرق التي تعتمد بشكل كبير على الديناميكا الهوائية السفلية، بدلاً من الملحقات التقليدية فوق الهيكل. ويساعد ذلك في تعظيم القوة السفلية دون إضافة سحب كبير؛ وهو ما قد يؤثر على الأداء في الخط المستقيم.
وتتيح أنظمة الديناميكا الهوائية النشطة المختلفة لـW1 الوصول إلى سرعة قصوى، تبلغ 350 كم في الساعة، وهي سرعة P1 نفسها على الرغم من أن W1 قادرة على توليد قوة سفلية أكبر بكثير.
ويتحرك الجناح الأمامي بشكل نشط في قوس لإضافة أو تقليل القوة السفلية على المحور الأمامي حسب الحاجة، بينما في الخلف يوجد ما تسميه مكلارين "جناح الذيل الطويل النشط"، وهو مستوحى من تصميم الذيل الطويل لسيارة F1 GTR، التي شاركت في سباق 1997. ويمكن أن يمتد هيكل الجزء الخلفي تقريبًا بمقدار قدم واحدة؛ لزيادة فاعلية المشتت السفلي.
وعند الحديث عن المشتت فإنه يحتوي على أنفاق واسعة، تبدأ بالانحناء لأعلى مباشرة خلف الكابينة وقبل المحور الخلفي، مثل بوجاتي توربيون. ويعمل المشتت أيضًا كصدام خلفي قوي بما يكفي لتحمُّل الصدمات القوية دون الحاجة إلى هيكل إضافي (ثقيل). ومجموعة القوة مائلة للأسفل بمقدار ثلاث درجات؛ لتوفير المزيد من المساحة لقنوات المشتت.