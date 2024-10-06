الكشف رسميًّا عن مكلارين W1 الجديدة بمحرك قوته 1258 حصانًا

تتعلق الكثير من التفاصيل بالديناميكا الهوائية، وهو ما تتوقعه من شركة سيارات مرتبطة بفريق فورمولا 1؛ إذ تشير مكلارين إلى قوة تصل إلى 1258 حصانًا. وتعد فالكيري نقطة مقارنة مثيرة؛ لأنها السيارة الأخرى الوحيدة على الطرق التي تعتمد بشكل كبير على الديناميكا الهوائية السفلية، بدلاً من الملحقات التقليدية فوق الهيكل. ويساعد ذلك في تعظيم القوة السفلية دون إضافة سحب كبير؛ وهو ما قد يؤثر على الأداء في الخط المستقيم.