التجارة: استدعاء 1791 مركبة "كيا سبورتاج" 2024 بسبب خلل في أنابيب الوقود

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1791 مركبة من طراز "كيا سبورتاج" موديل 2024، وذلك لخلل في أنابيب الضغط العالي للوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك.