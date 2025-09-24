التجارة: استدعاء 1791 مركبة "كيا سبورتاج" 2024 بسبب خلل في أنابيب الوقود

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1791 مركبة من طراز "كيا سبورتاج" موديل 2024، وذلك لخلل في أنابيب الضغط العالي للوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك.
ودعت الوزارة ملاك المركبات المشمولة بالفحص إلى التحقق من شمولية مركباتهم عبر موقع الاستدعاءات recalls.sa، والتواصل مع الشركة المعنية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، حفاظًا على سلامة المستهلكين وضمانًا لجودة الاستخدام.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة التزام الوكلاء بتنفيذ الإصلاحات بشكل كامل ووفق المعايير المعتمدة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية وحماية المستهلك.