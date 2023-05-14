تدشين سيارات لينك اند كو رسمياً 23 مايو الجاري

وبهذه المناسبة أوضح السيد وائل بغدادي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجارية بأن العمل على التجهيز لطرح سيارات لينك اند كو في السوق السعودي انطلق مبكراً، وكان للخبرة التي تمتلكها الشركة دور في أن يسير العمل بسلاسة ويغطي كافة الجوانب التي تهم العميل، وتابع بغدادي قائلا قائلاً: نعتز في شركة الجبر بتميزنا في خدمة العملاء والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في المملكة، لذلك حرصنا على أن لا يتم إطلاق سيارات لينك اند كو في المملكة إلا بعد استكمال كافة الجوانب التي من شأنها أن تسهم في تقديم افضل مستويات الخدمة لعملائنا كعادتنا دائماً، وفي الجانب الآخر نحن على ثقة كاملة بأن سيارات لينك اند كو سوف تحقق النجاح المتوقع لها خصوصاً بعد الأصداء الرائعة التي وصلتنا عقب الكشف عن حصولنا على وكالتها في المملكة والتغطيات الإعلامية التي صاحبت ذلك الحدث، وتحدثت عن فخامة السيارات وروعة تصاميمها.