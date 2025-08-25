"الوعلان للتجارة" تُطلق الجيل الجديد من "رينو داستر"

أطلقت شركة "الوعلان للتجارة"، الشريك الرسمي لعلامة "رينو" في المملكة العربية السعودية، الجيل الجديد من "رينو داستر" (Renault Duster)، وذلك خلال حفل خاص أُقيم في مركز "رينو" في الرياض بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وعدد من المدعوين من العملاء والشركاء والمهتمين في قطاع السيارات.
وتمكن الحضور من الاطلاع على سيارة "رينو داستر" الجديدة كلياً بتصميمها الحديث والمبتكر وتقنياتها المتطورة والتي تُعزز مكانتها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) موجهة لمحبي المغامرة والعائلات على حد سواء.
وفي كلمة له في هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان على أهمية هذا الإطلاق في السوق السعودية قائلاً: "تعد السوق السعودية الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي يتم فيها إطلاق "رينو داستر"، وهذا يمثل محطة مهمة في مسيرتنا مع علامة رينو العالمية، ويعكس التزامنا بتوفير خيارات عصرية ومبتكرة تلبي احتياجات عملائنا". وأضاف: "السيارة الجديدة صُممت لتكون الخيار الأمثل للشباب والعائلات السعودية الباحثة عن سيارة عملية، قوية، وآمنة، تجمع بين الأداء العالي والراحة، وتمنحهم تجربة قيادة ممتعة على كافة أنواع الطرقات."
وأكد الوعلان على أن الشراكة الاستراتيجية والعلاقة العميقة مع شركة "رينو" الفرنسية تُترجم اليوم في هذا الطرح الذي يلبي تطلعات العملاء، ويعزز حضور العلامة في المملكة كإحدى العلامات الموثوقة والمرغوبة.
وتأتي "رينو داستر" إلى السوق السعودية بهوية تصميمية أكثر جرأة تميزها الخطوط الديناميكية القوية والشبك الأمامي الجديد الذي يحمل توقيع "رينو"، إلى جانب أقواس عجلات معززة تمنحها حضوراً أكثر قوة وثباتاً. كما تتميز بارتفاع عن الأرض يبلغ 209 ملم، ما يجعلها مناسبة للقيادة على الطرق المعبدة والوعرة على حد سواء، لتلبية شغف عشاق المغامرات الخارجية.
وجهزت السيارة بمحرك توربو من 4 أسطوانات بقوة 153حصاناً، وعزم دوران يصل حتى 270 نيوتن متر، ما يمنحها أداءً متوازناً يجمع بين القوة والكفاءة، مع علبة تروس مزدوجة القابض ذات 7 سرعات. أما من الداخل، فتأتي بتجهيزات عصرية مبتكرة، تشمل شاشة وسطية OpenR قياس 10.1 بوصات مع توافق لاسلكي مع Apple CarPlay™️ و Android Auto™️، ولوحة عدادات رقمية ملوّنة بقياس 7 بوصات، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام صوتي متطور وتحكم ذكي بالوسائط، فضلاً عن مساحة داخلية رحبة مع سعة تخزين تصل إلى 28.9 لتر.
وضمن برنامج "الإنسان أولاً" من "رينو"، زُوّدت "داستر" الجديدة بتسع تقنيات ذكية متقدمة لمساعدة السائق، منها نظام التحذير من النقطة العمياء، والمساعدة على صعود المرتفعات، وكاميرا متعددة الزوايا، وأنظمة فرملة متطورة وتحكم بالثبات.
تؤكد شركة "الوعلان للتجارة" من خلال إطلاق "رينو داستر" الجديدة، التزامها بتعزيز مكانة العلامة الفرنسية في السوق السعودية، وتقديم سيارات تلبي تطلعات العملاء الباحثين عن مزيج من الأداء العملي، التصميم العصري، والتقنيات الذكية.
وأصبحت السيارة الآن متوفرة من خلال معارض "رينو" في المملكة، لتفتح الباب أمام عشاق القيادة السلسة والآمنة لخوض تجارب قيادة استثنائية داخل المدن وخارجها.
والجدير بالذكر أن بدايات الشراكة الاستراتيجية ين "رينو" الفرنسية وشركة "الوعلان للتجارة" تعود إلى أواخر العام 2023، وقد تمكنت الأخيرة خلال فترة قصيرة أن تُترجم رؤية "رينو" في السوق السعودية عبر توفير طرازات متنوعة تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء، بدءاً من السيارات الاقتصادية ووصولاً إلى الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، وقد ساهمت هذه العلاقة الاستراتيجية في توسيع شبكة معارض وخدمات ما بعد البيع داخل المملكة، ما عزز ثقة العملاء وساهم في زيادة انتشار العلامة الفرنسية بشكل لافت في السنوات الأخيرة.