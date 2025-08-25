"الوعلان للتجارة" تُطلق الجيل الجديد من "رينو داستر"

وفي كلمة له في هذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "الوعلان القابضة" فهد بن سعد الوعلان على أهمية هذا الإطلاق في السوق السعودية قائلاً: "تعد السوق السعودية الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي يتم فيها إطلاق "رينو داستر"، وهذا يمثل محطة مهمة في مسيرتنا مع علامة رينو العالمية، ويعكس التزامنا بتوفير خيارات عصرية ومبتكرة تلبي احتياجات عملائنا". وأضاف: "السيارة الجديدة صُممت لتكون الخيار الأمثل للشباب والعائلات السعودية الباحثة عن سيارة عملية، قوية، وآمنة، تجمع بين الأداء العالي والراحة، وتمنحهم تجربة قيادة ممتعة على كافة أنواع الطرقات."