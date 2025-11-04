أول مصنع للسيارات الطائرة في العالم يبدأ الإنتاج التجريبي في جنوبي الصين

ويقع المصنع الذي تبلغ مساحته 120 ألف متر مربع في حي هوانغبو في مدينة قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين، وقد طرح بالفعل أول طائرة كهربائية قابلة للفصل من سيارتها الطائرة المعيارية، "حاملة الطائرات البرية".