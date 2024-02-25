بسبب التطوّر التكنولوجي.. سرقات السيارات تصل أعلى مستوياتها منذ عقد بإنجلترا وويلز

وفقاً لصحيفة "الغارديان"، يواجه سائقو السيارات البريطانيون الآن زيادة في عدد السرقات، حيث وصلت سرقات السيارات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد من الزمان في إنجلترا وويلز، وارتفعت من 85 ألف مركبة في 2012 إلى 130 ألف مركبة مسروقة في 2023، بنسبة تزيد على 50 بالمئة.