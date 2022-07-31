Aceman الاختباري.. أول كروس أوفر كهربائي بالكامل في عائلة سيارات MINI

قال أدريان فان هويدونك، رئيس قسم التصميم في مجموعة BMW: "تبشر لغة تصميم السيارة الاختبارية Acemanببداية عصر جديد في تصاميم سيارة MINI. ولطالما كانت ميزات التصميم الاختبارية لعلامة MINI واضحة للعيان بشكل جلي لا لبس فيه، ونحن ملتزمون بهذه الخطوط العريضة، ولكننا نعمل في الوقت نفسه على دمجها مع تكنولوجيا مبتكرة. ولهذا فإننا نعيد من خلال هذا النهج تطوير الخطوط التصميمية الشهيرة لسيارة MINI، بكل ما تتمتع به من قوة، من أجل خوض غمار المستقبل الرقمي".