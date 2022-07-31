Aceman الاختباري.. أول كروس أوفر كهربائي بالكامل في عائلة سيارات MINI

تستمر عائلة سيارات MINI الجديدة في تحديد ملامحها، إذ تعمل شركة تصنيع السيارات البريطانية من خلال عرضها العالمي الأول للسيارة الاختبارية Aceman على تقديم لغة تصميم جديدة كلياً وعديد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون حجر الأساس لأجيال هذا الطراز المستقبلي للعلامة التجارية، وذلك لأول مرة في تاريخها.
وفي التفاصيل، تجمع الدراسة الخاصة بأول طراز كروس أوفر من MINI لقطاع السيارات الصغيرة الفاخرة بين الميزات الرئيسة التي تحدد عوامل متعة القيادة للعلامة التجارية في المستقبل، بدءاً من القيادة الكهربائية البحتة، وصولاً إلى لغة التصميم الواضحة ومفهوم المواد الذي لا يعتمد على الجلد أو عناصر الكروم، بالإضافة إلى توفير تجربة مستخدم رقمية جديدة.
وفي تعليقها على هذه السيارة، قالت ستيفاني فورست، رئيسة MINI: "تقدم السيارة الاختبارية Aceman لمحة عن سيارة جديدة تماماً، تمثل جسراً يربط بين سيارة MINI Cooper وMINI Countryman في مستقبل عائلة سيارات MINI.
وتعكس هذه السيارة كيف تعيد MINI ابتكار نفسها من أجل أن تصبح كهربائية بالكامل، مع التزامها بالوفاء لما ترمز إليه العلامة التجارية من الشعور الذي توفره السيارة الكهربائية، إلى تقديم تجربة رقمية غامرة وتركيز قوي على تقليل البصمة البيئية إلى حدودها الدنيا."
قال أدريان فان هويدونك، رئيس قسم التصميم في مجموعة BMW: "تبشر لغة تصميم السيارة الاختبارية Acemanببداية عصر جديد في تصاميم سيارة MINI. ولطالما كانت ميزات التصميم الاختبارية لعلامة MINI واضحة للعيان بشكل جلي لا لبس فيه، ونحن ملتزمون بهذه الخطوط العريضة، ولكننا نعمل في الوقت نفسه على دمجها مع تكنولوجيا مبتكرة. ولهذا فإننا نعيد من خلال هذا النهج تطوير الخطوط التصميمية الشهيرة لسيارة MINI، بكل ما تتمتع به من قوة، من أجل خوض غمار المستقبل الرقمي".
تأتي السيارة الاختبارية Aceman بأربعة أبواب وغطاء صندوق خلفي كبير مع مقاعد داخلية تتسع لخمسة أشخاص. كما تتميز بالنسب التي يمكن أن يتوقعها السائق من هذه العلامة التجارية الرائدة، مع طول خارجي يبلغ 4.05 متر، وعرض 1.99 متر، وارتفاع 1.59 متر. وتعكس قطع الهيكل المحيطية مع أقواس العجلات المميزة، والعجلات بقياس 20 بوصة، وسكة السقف المميزة والقوية، وألواح السفلية الأمامية والخلفية والمصممة لتوفير الحماية، جميع الخصائص المثالية لطراز كروس أوفر يوفر أعلى درجات متعة القيادة في المدن.
يمتاز تصميم المقصورة الداخلية للسيارة الاختبارية Aceman بلمسات مبسطة مع خطوط واضحة وتفاصيل تم تنفيذها بعناية بالغة. وتمتد واجهة العدادات على كامل عرض المقصورة الداخلية، وتشكل منصة مثالية للوحة العدادات المركزية، والتي تأتي للمرة الأولى كشاشة OLEDمستديرة بالكامل.
وتم إعادة تصميم لوحة التشغيل التقليدية سواء على مستوى التصميم العام أو الوظيفة. وعلاوة على ذلك، تم تشكيل المقصورة الداخلية باستخدام ألواح أبواب بسيطة، وكونسول مركزي مرن الاستخدام يمتد إلى الخلف، مع تباين ألوان جذاب للغاية.
تم تعزيز الرابط العاطفي بين السيارة الاختبارية Aceman ومستخدميها من خلال مفهوم تشغيل رقمي سلس، وتجربة مستخدم شاملة، فعندما يقترب المستخدم من السيارة، يقوم Mini Companion، وهو إسقاط ضوئي متحرك يعمل وفق جهاز استشعار، بتقديم ترحيب يتضمن تأثيرات ضوئية وصوتية، ويستمر هذا الترحيب حتى في المقصورة الداخلية بعد فتح الأبواب.
إضافة إلى ذلك، توفر أوضاع التجربة الجديدة للقيادة التي تتميز بها السيارة الاختبارية Aceman خيارات تخصيص إضافية لإضفاء الطابع الشخصي. ويمكن عرض صور مختارة على لوحة العدادات المركزية في وضع القيادة الشخصي. كما يتيح وضع "Pop-up" للمستخدم الاستمتاع بتجربة تنقل غنية مع الكثير من المفاجآت.
وفي وضع "vivid"، يمكن استخدام منطقة العرض على شاشة OLEDوالمناطق المجاورة لإظهار تفاعلات متنوعة عند التوقف عند إشارات المرور أو أثناء شحن البطارية عالية الجهد.