بشراكة مع "سابك".. سيارة "GENBETA" الجديدة المطورة من قبل "فورمولا إي" تدخل موسوعة "غينيس"

كشفت شركة "سابك" الرائدة في مجال الكيماويات، رسميًّا، اليوم، عن استخدام موادها في تطبيقات سيارة "GENBETA"، الحاصلة على لقب غينيس للأرقام القياسية لأعلى سرعة مسجلة تحقّقها سيارة في بيئة داخلية، والتي يتم عرضها في سباق هانكوك إي بري حاليًّا.
ودفع سائقو البطولة: جاك هيوز "فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي"، ولوكاس دي غراسي "فريق مهيندرا"، السيارةَ إلى أكبر إمكانياتها؛ حيث إنها وصلت لسرعة قصوى بلغت 218.71 كم/ ساعة، مسجلة رقمًا قياسيًّا عالميًّا. وتمثل السيارة جزءًا من مشروع GENBETA للتطوير والابتكار المباشر، والذي يهدف إلى استكشاف مواد وتقنيات جديدة لسباق السيارات الكهربائية وسيارات الطرق المستقبلية.
وبالاستفادة من خبرات "سابك" في تطوير التطبيقات وعلوم المواد، دعمت سابك تصميم وتطوير قطع الغيار المبتكرة التي ساعدت وأتاحت ابتكار أسرع وأخفّ وأقوى سيارة كهربائية وأكثرها كفاءة على الإطلاق؛ مما يعزّز طموح الشركة في تسريع تحول العالم إلى الكهرباء والحياد الكربوني.