بشراكة مع "سابك".. سيارة "GENBETA" الجديدة المطورة من قبل "فورمولا إي" تدخل موسوعة "غينيس"

كشفت شركة "سابك" الرائدة في مجال الكيماويات، رسميًّا، اليوم، عن استخدام موادها في تطبيقات سيارة "GENBETA"، الحاصلة على لقب غينيس للأرقام القياسية لأعلى سرعة مسجلة تحقّقها سيارة في بيئة داخلية، والتي يتم عرضها في سباق هانكوك إي بري حاليًّا.