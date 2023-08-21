الاختبار النهائي لـ JAECOO 7 يعرض بثبات الجودة المثالية لسيارات الدفع الرباعي الكلاسيكية في الشرق الأوسط

وعلى الرغم من أن الأداء المتميز لـ JAECOO 7 كان متوقعاً تحت درجات حرارة عالية، فقد أعطتنا أيضاً المزيد من المفاجآت، فهي لا تقتصر فقط على التعامل مع ظروف القيادة في الطرق الوعرة، بل تجعل القيادة أكثر استقراراً وأماناً من خلال الدعم التكنولوجي: يمكن لشريحة Qualcomm 8155 المدمجة أن توفر تفاعلاً ذكياً أكثر حساسية وسهولة في الاستخدام، مع قدرة تعرف شفافة بزاوية 540 درجة والتي تكون أكثر دقة، وإدراك حالة السيارة الذي هو أكثر سهولة، ومعالجة التفاصيل بشكل ذكي مما يعكس تقنية JAECOO 7 الكلاسيكية الفاخرة للطرق الوعرة التي تجمع بين الأداء الفائق والأسلوب الاستثنائي.