لوسِد تعلن طرح سيارة كهربائية ذاتية القيادة مزودة برقائق إنفيديا في 2026

أعلنت شركة لوسِد موتورز الأمريكية أنها تعتزم إطلاق سيارة كهربائية متوسطة الحجم مزودة بتقنيات القيادة الذاتية، تعتمد على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا، وذلك خلال عام 2026.
وتخطط الشركة لاستخدام منصة NVIDIA DRIVE لمعالجة بيانات القيادة وتعزيز أنظمة الأمان والمساعدة الذكية، إلى جانب تحسين أداء الحوسبة داخل المركبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية لوسِد لتوسيع محفظتها من المركبات الكهربائية، ودعم قدراتها التقنية في مجال القيادة الذاتية، في ظل منافسة متزايدة داخل سوق السيارات الكهربائية العالمي