"تويوتا" تنوي إطلاق الجيل التالي من سيارات لكزس الكهربائية

وذكر ساتو أن التبني البطيء للمركبة الكهربائية كان ناتجًا في الغالب عن مشكلات في الاتصال، مشيرًا إلى أنهم سيستمرون في نهجهم "متعدد المسارات" و"متعدد الاتجاهات"، مما يعني أنه لن يسقط مركباتها الهجينة في أي وقت قريبًا.