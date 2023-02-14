"تويوتا" تنوي إطلاق الجيل التالي من سيارات لكزس الكهربائية

كشفت شركة "تويوتا" اليابانية المتخصصة في تصنيع السيارات نيتها إطلاق جيل جديد من سيارات "لكزس" الكهربائية، وإعطائها أولوية في خططها المستقبلية تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد للمركبات الكهربائية.
وأوضحت تويوتا في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الرئيس والمدير التنفيذي الجديد كوجي ساتو، ينوي تصنيع سيارات كهربائية جديدة رائدة وفريدة من نوعها للعلامات التجارية "تويوتا" و"لكزس".
ولفت ساتو، إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير جيل جديد من بطاريات للسيارات الكهربائية.
وتنوي تويوتا إطلاق سيارات لكزس الكهربائية الجديدة خلال عام 2026، بعدما تحسن البطاريات الخاصة بها ومنصة تشكيلها، وفق تصريحات رئيس الشركة الجديد.
وذكر ساتو أن التبني البطيء للمركبة الكهربائية كان ناتجًا في الغالب عن مشكلات في الاتصال، مشيرًا إلى أنهم سيستمرون في نهجهم "متعدد المسارات" و"متعدد الاتجاهات"، مما يعني أنه لن يسقط مركباتها الهجينة في أي وقت قريبًا.