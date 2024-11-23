"تاتا موتورز" تطلق "Prima 4440.S AMT" كأول شاحنة بناقل يدوي أوتوماتيكي بالمملكة

وأهم ما يميز مجموعة شاحنات "تاتا موتورز" أنها جاءت ضمن مستوى عالٍ من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي نجحت في تقديمها للعملاء عبر الشراكة مع جهة محلية ذات باع طويل في مجال النقل، وهي شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، التي نجحت هي أيضًا في إيصال أفضل ما لديها من خدمة للعملاء على مستوى المملكة من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة المؤهلة التي يشغلها فنيون متخصصون، إلى جانب حزمة أخرى من خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لضمان إطالة العمر التشغيلي للمنتجات ونيل رضا العملاء.