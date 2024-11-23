"تاتا موتورز" تطلق "Prima 4440.S AMT" كأول شاحنة بناقل يدوي أوتوماتيكي بالمملكة

أطلقت شركة تاتا موتورز في معرض الدمام للشاحنات والمعدات الثقيلة 2024 السيارة "Prima 4440.S AMT" كأول شاحنة بناقل حركة يدوي أوتوماتيكي تطرحها الشركة، والتي تعد من الشركات الهندية المتعددة الجنسيات المتخصصة في تصنيع الشاحنات والمعدات الثقيلة، وذات الخبرة الطويلة في تصنيع الشاحنات، والتي توجت أعمالها أخيرًا بطرح هذه الشاحنة، لتكون بذلك وسيلة الشحن المفضلة لدى شركات المقاولات نظرًا للمستوى المتقدم والموثوقية العالية التي تتمتع بها، ولاحتوائها على محرك فائق القوة ومقصورة مريحة وأجزاء ذات أداء سلس ضمنت مستوى عالٍ من الراحة للسائق وكفاءة في استهلاك الوقود وإنتاجية أفضل وهامش ربح أكبر للمشغلين.
وطرحت "تاتا موتورز" أيضًا أربع شاحنات أخرى تُعد من أفضل ما لديها من وسائل نقل ذات أداء متطور وتصميم مناسب للعديد من الاستخدامات، ومتطابق مع الاشتراطات الفنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وصرّح أنوراج ميروترا، رئيس العمليات الدولية في قسم المركبات التجارية، بأن المملكة تُعَد سوقًا هامة بالنسبة لشركة "تاتا موتورز"؛ نظرًا لوجودنا القوي فيها وخدمتنا للعملاء على مدى عقود في هذه السوق.
ومع تسارع خطى المملكة نحو التحول؛ فقد عزز لدينا الالتزام بدعم هذا التحول من خلال تلبية احتياجات المملكة من وسائل النقل المتطورة، مع التركيز بصورة أكبر على أحدث التقنيات ومتانة وموثوقية المنتج وهامش الربح الأعلى المتاح للعملاء، وهذا كله كان الدافع لنا لطرح أول شاحنة مزودة بناقل حركة يدوي أوتوماتيكي في السوق السعودية، مع ثقتنا بأن الميزات العديدة والتصميم والمتانة التي يتمتع بها هذا المنتج سوف تُسهم في تحقيق متطلبات النقل وخطط النمو الطموحة، وخلق قيمة مضافة أعلى للعملاء على المدى الطويل.
وأهم ما يميز مجموعة شاحنات "تاتا موتورز" أنها جاءت ضمن مستوى عالٍ من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي نجحت في تقديمها للعملاء عبر الشراكة مع جهة محلية ذات باع طويل في مجال النقل، وهي شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، التي نجحت هي أيضًا في إيصال أفضل ما لديها من خدمة للعملاء على مستوى المملكة من خلال شبكة واسعة من مراكز الخدمة المؤهلة التي يشغلها فنيون متخصصون، إلى جانب حزمة أخرى من خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لضمان إطالة العمر التشغيلي للمنتجات ونيل رضا العملاء.
وقال "عظيم خان"، المدير الإداري لدى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات: "إن شراكتنا الناجحة مع شركة معروفة كشركة تاتا موتورز، سَمَح لنا بتقديم أفضل المنتجات من حيث الموثوقية؛ لا سيما وأنها صُنعت طبقًا لاحتياجات العملاء المتغيرة داخل السوق السعودية. ومع طرح شاحنة "Prima 4440.S AMT"، سوف نظل على عهدنا بتقديم أفضل خدمة ما بعد البيع للعملاء لضمان سهولة عملياتهم التشغيلية، مع المداومة على تقديم أعلى مستوى من الخدمة عبر الفنيين المتخصصين العاملين في مراكز الصيانة التابعة لنا؛ لضمان استمرارية أنشطة العملاء المختلفة".
وتتميز شاحنة "Prima 4440.S AMT" بأنها مناسبة تمامًا لنقل الحاويات العملاقة والمركبات والمعدات الثقيلة. كما تتصف بتصميمها ذي الاستهلاك الاقتصادي ونظام نقل الحركة الأوتوماتيكي القوي، بالإضافة إلى العديد من الميزات الذكية الأخرى كظام التحرك بالسرعة المبنية على أساس الحمولة، ونظام إدارة تسارع المركبة، ونظام التشغيل والإيقاف الآلي، ونظام الإنذار عند المنعطفات.
وحرصت الشركة المصنعة أيضًا على أن تحقق الشاحنة وفرًا عاليًا في الوقود بفضل وجود محرك Commins المتوافق مع Euro-V وبسعة 8.9 لترات، وقدرة على تحقيق 400 حصان عند استخدام المكابح، وعزم يصل إلى 1700 نيوتن متر؛ لضمان توفر مقدار كافٍ من القوة للتعامل مع أصعب الطرق والتضاريس الجغرافية والمنحدرات الحادة.
ونجحت شركة "تاتا موتورز" في طرح وسائل النقل التي تصنعها في أكثر من 40 دولة من دول العالم.
وتترواح سعة تلك الوسائل ما بين 1- 60 طنًّا، وما بين 9- 71 مقعدًا، كما تدير العديد من مراكز الأبحاث والتطوير؛ لضمان تصميم منتجاتها بصورة فائقة ومتطورة مع إخضاعها للعديد من الاختبارات محليًّا وعالميًّا.