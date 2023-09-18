اللمسات الأخيرة لإنشاء مصنع هيونداي لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية

ووفقًا لتقرير موقع "إليكتريك" الكوري فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من المحادثات على إنشاء المصنع عندما يزور تشونغ إيوي سوم، رئيس مجموعة هيونداي موتور، السعودية خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن الطرفين سيضعان اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال الشهر المقبل.