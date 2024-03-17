بعد حادث تكساس.. بحث يؤكد: بطاريات الليثيوم أيون بالسيارات الكهربائية لا تسبب الصعق

وقال الباحثون: إن بطارية السيارة الكهربائية قد تتضرر في حادث أو تُثقب بأداة حادة، وفي هذه الحالة، قد تتلامس أقطاب الشحنة المعاكسة مع بعضها بعضاً بسبب التلف، ما قد يؤدي إلى بدء تفاعل، وستبدأ البطارية في السخونة الزائدة بسبب إطلاق كل الكهرباء دفعة واحدة في عملية لا يمكن السيطرة عليها، وإن درجة حرارة البطارية يمكن أن تصل بسرعة إلى 900 درجة مئوية، أو أكثر من 1650 درجة فهرنهايت، ويمكن أن تشتعل فيها النيران أو تنفجر.