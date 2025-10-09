الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا في 2.88 مليون سيارة "تسلا" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

وأوضحت الوكالة أن التحقيق جاء بعد ورود شكاوى من مستخدمين حول سلوك غير متوقع للسيارات عند التعامل مع إشارات المرور أو المنعطفات، مشيرةً إلى أن بعض التقارير أفادت بأن النظام قد يتجاهل اللوائح المرورية في ظروف معينة، ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث.