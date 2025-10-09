الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا في 2.88 مليون سيارة "تسلا" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية، عن فتح تحقيق واسع يشمل نحو 2.88 مليون مركبة من إنتاج شركة تسلا، بسبب مخاوف تتعلق بأداء أنظمة المساعدة على القيادة، ولا سيما أثناء تفعيل ميزة القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، وذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأوضحت الوكالة أن التحقيق جاء بعد ورود شكاوى من مستخدمين حول سلوك غير متوقع للسيارات عند التعامل مع إشارات المرور أو المنعطفات، مشيرةً إلى أن بعض التقارير أفادت بأن النظام قد يتجاهل اللوائح المرورية في ظروف معينة، ما يزيد احتمالية وقوع الحوادث.
وتشمل المراجعة جميع طرازات تسلا المزوّدة بميزة القيادة الذاتية، وهي: Model 3 وModel Y وModel S وModel X، وذلك بهدف التحقق من مدى امتثال البرمجيات لمعايير السلامة الفيدرالية.
ويُعد هذا التحقيق من أوسع القضايا التي تواجهها تسلا في الولايات المتحدة هذا العام، في ظل استمرار الجدل حول جاهزية تقنيات القيادة الذاتية ومدى موثوقيتها على الطرق العامة.