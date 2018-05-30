"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه خلال 113 يوماً 1425 مسجداً
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد اليوم بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 113 يوماً 1425 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدان بمنطقة الرياض، مبينةً أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-30
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد اليوم بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 113 يوماً 1425 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدان بمنطقة الرياض، مبينةً أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
03:03 PM
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه خلال 113 يوماً 1425 مسجداً
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد اليوم بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 113 يوماً 1425 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدان بمنطقة الرياض، مبينةً أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.
ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.