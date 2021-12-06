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السديس: جائزة الوسطية والاعتدال تجسيدٌ لاهتمام القيادة الرشيدة بهذا المنهج القويم

رفع شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم لرعايته.. تُحذّر من الانحرافات والدعاوى المضللة

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لرعايته جائزة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري ورئاسته الفخرية لها.

وأكّد أن رعايته ورئاسته الفخرية للجائزة تعززان منهجية أهل السنة والجماعة من خلال منهج الوسطية والاعتدال، المنهج الذي قامت عليه دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى العصر السعودي الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-.

وأشار الرئيس العام خلال تصريحه إلى أن الجائزة تسعى في مضامينها إلى ترسيخ ودعم مفهوم الفكر الوسطي المعتدل، وتُحذّر من الانحرافات والدعاوى المضللة، وتُعرّف بمحاسن الدين الإسلامي الحنيف من خلال الأمن الفكري وجوانبه الهادفة إلى سلامة وصحة العقيدة، والفكر السليم الذي يراعي ما جاء في الكتاب والسنة، ويحث على عمارة الأرض، وعدم زعزعة الأمن والاستقرار.

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السديس: جائزة الوسطية والاعتدال تجسيدٌ لاهتمام القيادة الرشيدة بهذا المنهج القويم
سبق

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لرعايته جائزة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري ورئاسته الفخرية لها.

وأكّد أن رعايته ورئاسته الفخرية للجائزة تعززان منهجية أهل السنة والجماعة من خلال منهج الوسطية والاعتدال، المنهج الذي قامت عليه دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى العصر السعودي الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-.

وأشار الرئيس العام خلال تصريحه إلى أن الجائزة تسعى في مضامينها إلى ترسيخ ودعم مفهوم الفكر الوسطي المعتدل، وتُحذّر من الانحرافات والدعاوى المضللة، وتُعرّف بمحاسن الدين الإسلامي الحنيف من خلال الأمن الفكري وجوانبه الهادفة إلى سلامة وصحة العقيدة، والفكر السليم الذي يراعي ما جاء في الكتاب والسنة، ويحث على عمارة الأرض، وعدم زعزعة الأمن والاستقرار.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:28 AM

السديس: جائزة الوسطية والاعتدال تجسيدٌ لاهتمام القيادة الرشيدة بهذا المنهج القويم

رفع شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم لرعايته.. تُحذّر من الانحرافات والدعاوى المضللة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، لرعايته جائزة الوسطية والاعتدال والأمن الفكري ورئاسته الفخرية لها.

وأكّد أن رعايته ورئاسته الفخرية للجائزة تعززان منهجية أهل السنة والجماعة من خلال منهج الوسطية والاعتدال، المنهج الذي قامت عليه دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى العصر السعودي الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-.

وأشار الرئيس العام خلال تصريحه إلى أن الجائزة تسعى في مضامينها إلى ترسيخ ودعم مفهوم الفكر الوسطي المعتدل، وتُحذّر من الانحرافات والدعاوى المضللة، وتُعرّف بمحاسن الدين الإسلامي الحنيف من خلال الأمن الفكري وجوانبه الهادفة إلى سلامة وصحة العقيدة، والفكر السليم الذي يراعي ما جاء في الكتاب والسنة، ويحث على عمارة الأرض، وعدم زعزعة الأمن والاستقرار.

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