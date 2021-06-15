تنبيه من حالة عوالق ترابية على جازان تؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وفرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وفرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وفرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وجازان، وفرسان.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 5 مساءً.