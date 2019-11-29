النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخنين" تؤكد أهمية إدراج الإشراف التربوي برامج متابعة وتأهيل وتنمية مهارات المعلمين

وفق تحليل الاحتياج وتشخيص الواقع وبشكل تسلسلي ومتكامل

أكدت مدير عام الإشراف التربوي "بنات" بوزارة التعليم، نهاية الخنين، أهمية تركيز جهود الإشراف التربوي على إدراج برامج متابعة وتأهيل وتنمية مهارات المعلمين الجدد، وفق تحليل الاحتياج وتشخيص الواقع وبشكل تسلسلي ومتكامل، وتوعية المعلم بدور المشرف التربوي القائم على الدعم والمساندة والخطوات الإجرائية لزيارته في المدرسة.

وأكدت "الخنين" ذلك في لقاء أقامته وزارة التعليم صباح أمس الخميس بعنوان "دور الإشراف التربوي لدعم ومساندة المعلم الجديد"، برعاية وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، وذلك عبر برنامج "لقاء" الإلكتروني، بمشاركة منسوبات وقيادات الإشراف التربوي في المناطق.

وطالبت بتنفيذ كل من المشرفين التربويين، وقادة المدارس أربع زيارات صفية لكل معلم جديد في العام الدراسي كحد أدنى، والاستفادة من المعلمين المتميزين في برامج تأهيل المعلم الجديد وتنمية مهاراته.

بدورها، قدمت مشرفة العموم أ.نبيهة بنت علي الرجيعي خلال اللقاء عرض "الكوتشينج" كأسلوب إشرافي لدعم ومساندة المعلم الجديد، وهو عملية منهجية تعاونية مرتكزة على الحل والنتائج، وييسّر المشرف من خلالها على المعلم الجديد " تحسين الأداء، والتعلم الذاتي، والنمو الشخصي، واكتساب الخبرة الحياتية"، وتتمثل أهمية تطبيق "الكوتشينج" في الوسط التعليمي من خلال الاستفادة من الأساليب الإشرافية المتنوعة الأخرى مثل الإشراف المتنوع، الإشراف الصفي التقليدي، لكنه يطورها وينظمها ويعيد ترتيبها وفق إجراءات محددة، بحيث تشكل في مجموعها آلية عمل واضحة تهدف في المقام الأول إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومساعدة المعلمين على تحقيق النمو المهني بصورة ذاتية.

وأضافت "الرجيعي" أنه يمكن توظيف الكوتشينج كأسلوب إشرافي فاعل لإطلاق الطاقات الكامنة لدى المعلم والقائد الجديد، وبالتالي تنمية قدراته على التعلم والتقويم الذاتي وتطوير أدائه، ودعمه ومساندته للتكيف في البيئة المدرسية، من خلال قدرته على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهه بنفسه.

وتناول اللقاء عدداً من الخطط الإجرائية لدعم ومساندة المعلم الجديد في الميدان التعليمي، وتجارب إدارات "تبوك، الأحساء، المدينة" عن دور الإشراف التربوي في دعمه.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي أكدت على إعداد دليل إرشادي للمعلم الجديد يكفل إلمامه بمتطلبات مهنة التعليم، وتكامل الأدوار بين إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم والمدارس بما يدعم تعزيز أداء المعلمين الجدد، وتطبيق أساليب (الإشراف المدمج) وأدواته التي تدعم الحوار والتعاون والتشارك بين المشرف التربوي والمعلمين الجدد عبر قنوات الاتصال المباشرة وأساليب الإشراف الإلكتروني، وتمكين المعلمين الجدد من المشاركة الفاعلة في مجتمعات التعليم المهنية لضمان تبادل الخبرات التعليمية.

وزارة التعليم الإشراف التربوي تنمية مهارات المعلمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخنين" تؤكد أهمية إدراج الإشراف التربوي برامج متابعة وتأهيل وتنمية مهارات المعلمين
سبق

أكدت مدير عام الإشراف التربوي "بنات" بوزارة التعليم، نهاية الخنين، أهمية تركيز جهود الإشراف التربوي على إدراج برامج متابعة وتأهيل وتنمية مهارات المعلمين الجدد، وفق تحليل الاحتياج وتشخيص الواقع وبشكل تسلسلي ومتكامل، وتوعية المعلم بدور المشرف التربوي القائم على الدعم والمساندة والخطوات الإجرائية لزيارته في المدرسة.

وأكدت "الخنين" ذلك في لقاء أقامته وزارة التعليم صباح أمس الخميس بعنوان "دور الإشراف التربوي لدعم ومساندة المعلم الجديد"، برعاية وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، وذلك عبر برنامج "لقاء" الإلكتروني، بمشاركة منسوبات وقيادات الإشراف التربوي في المناطق.

وطالبت بتنفيذ كل من المشرفين التربويين، وقادة المدارس أربع زيارات صفية لكل معلم جديد في العام الدراسي كحد أدنى، والاستفادة من المعلمين المتميزين في برامج تأهيل المعلم الجديد وتنمية مهاراته.

بدورها، قدمت مشرفة العموم أ.نبيهة بنت علي الرجيعي خلال اللقاء عرض "الكوتشينج" كأسلوب إشرافي لدعم ومساندة المعلم الجديد، وهو عملية منهجية تعاونية مرتكزة على الحل والنتائج، وييسّر المشرف من خلالها على المعلم الجديد " تحسين الأداء، والتعلم الذاتي، والنمو الشخصي، واكتساب الخبرة الحياتية"، وتتمثل أهمية تطبيق "الكوتشينج" في الوسط التعليمي من خلال الاستفادة من الأساليب الإشرافية المتنوعة الأخرى مثل الإشراف المتنوع، الإشراف الصفي التقليدي، لكنه يطورها وينظمها ويعيد ترتيبها وفق إجراءات محددة، بحيث تشكل في مجموعها آلية عمل واضحة تهدف في المقام الأول إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومساعدة المعلمين على تحقيق النمو المهني بصورة ذاتية.

وأضافت "الرجيعي" أنه يمكن توظيف الكوتشينج كأسلوب إشرافي فاعل لإطلاق الطاقات الكامنة لدى المعلم والقائد الجديد، وبالتالي تنمية قدراته على التعلم والتقويم الذاتي وتطوير أدائه، ودعمه ومساندته للتكيف في البيئة المدرسية، من خلال قدرته على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهه بنفسه.

وتناول اللقاء عدداً من الخطط الإجرائية لدعم ومساندة المعلم الجديد في الميدان التعليمي، وتجارب إدارات "تبوك، الأحساء، المدينة" عن دور الإشراف التربوي في دعمه.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي أكدت على إعداد دليل إرشادي للمعلم الجديد يكفل إلمامه بمتطلبات مهنة التعليم، وتكامل الأدوار بين إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم والمدارس بما يدعم تعزيز أداء المعلمين الجدد، وتطبيق أساليب (الإشراف المدمج) وأدواته التي تدعم الحوار والتعاون والتشارك بين المشرف التربوي والمعلمين الجدد عبر قنوات الاتصال المباشرة وأساليب الإشراف الإلكتروني، وتمكين المعلمين الجدد من المشاركة الفاعلة في مجتمعات التعليم المهنية لضمان تبادل الخبرات التعليمية.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
01:58 AM

"الخنين" تؤكد أهمية إدراج الإشراف التربوي برامج متابعة وتأهيل وتنمية مهارات المعلمين

وفق تحليل الاحتياج وتشخيص الواقع وبشكل تسلسلي ومتكامل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
377

أكدت مدير عام الإشراف التربوي "بنات" بوزارة التعليم، نهاية الخنين، أهمية تركيز جهود الإشراف التربوي على إدراج برامج متابعة وتأهيل وتنمية مهارات المعلمين الجدد، وفق تحليل الاحتياج وتشخيص الواقع وبشكل تسلسلي ومتكامل، وتوعية المعلم بدور المشرف التربوي القائم على الدعم والمساندة والخطوات الإجرائية لزيارته في المدرسة.

وأكدت "الخنين" ذلك في لقاء أقامته وزارة التعليم صباح أمس الخميس بعنوان "دور الإشراف التربوي لدعم ومساندة المعلم الجديد"، برعاية وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، وذلك عبر برنامج "لقاء" الإلكتروني، بمشاركة منسوبات وقيادات الإشراف التربوي في المناطق.

وطالبت بتنفيذ كل من المشرفين التربويين، وقادة المدارس أربع زيارات صفية لكل معلم جديد في العام الدراسي كحد أدنى، والاستفادة من المعلمين المتميزين في برامج تأهيل المعلم الجديد وتنمية مهاراته.

بدورها، قدمت مشرفة العموم أ.نبيهة بنت علي الرجيعي خلال اللقاء عرض "الكوتشينج" كأسلوب إشرافي لدعم ومساندة المعلم الجديد، وهو عملية منهجية تعاونية مرتكزة على الحل والنتائج، وييسّر المشرف من خلالها على المعلم الجديد " تحسين الأداء، والتعلم الذاتي، والنمو الشخصي، واكتساب الخبرة الحياتية"، وتتمثل أهمية تطبيق "الكوتشينج" في الوسط التعليمي من خلال الاستفادة من الأساليب الإشرافية المتنوعة الأخرى مثل الإشراف المتنوع، الإشراف الصفي التقليدي، لكنه يطورها وينظمها ويعيد ترتيبها وفق إجراءات محددة، بحيث تشكل في مجموعها آلية عمل واضحة تهدف في المقام الأول إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومساعدة المعلمين على تحقيق النمو المهني بصورة ذاتية.

وأضافت "الرجيعي" أنه يمكن توظيف الكوتشينج كأسلوب إشرافي فاعل لإطلاق الطاقات الكامنة لدى المعلم والقائد الجديد، وبالتالي تنمية قدراته على التعلم والتقويم الذاتي وتطوير أدائه، ودعمه ومساندته للتكيف في البيئة المدرسية، من خلال قدرته على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهه بنفسه.

وتناول اللقاء عدداً من الخطط الإجرائية لدعم ومساندة المعلم الجديد في الميدان التعليمي، وتجارب إدارات "تبوك، الأحساء، المدينة" عن دور الإشراف التربوي في دعمه.

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي أكدت على إعداد دليل إرشادي للمعلم الجديد يكفل إلمامه بمتطلبات مهنة التعليم، وتكامل الأدوار بين إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم والمدارس بما يدعم تعزيز أداء المعلمين الجدد، وتطبيق أساليب (الإشراف المدمج) وأدواته التي تدعم الحوار والتعاون والتشارك بين المشرف التربوي والمعلمين الجدد عبر قنوات الاتصال المباشرة وأساليب الإشراف الإلكتروني، وتمكين المعلمين الجدد من المشاركة الفاعلة في مجتمعات التعليم المهنية لضمان تبادل الخبرات التعليمية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,230
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,717
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,080
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,434

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة