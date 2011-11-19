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"الحوثي" يقتل عائلة يمنية بمقذوفات عسكرية في حيران.. رضيع ينجو وترعاه أيدٍ سعودية

أطلق على منزلهم بقرية الظَهر

اُستشهد رجل وزوجته وبنتاه في سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على منزله الكائن بقرية الظهر بمديرية حيران، فيما نجا طفل آخر بأعجوبة.

وأضافت مصادر بمديرية حيران، أن أربعة من أسرة واحدة قضوا جميعًا إثر سقوط مقذوف على منزلهم مغرب يوم السبت، ونجا طفلهم الوحيد البالغ من العمر 8 شهور بعد إصابته بعدة شظايا متفرقة في جسده، كما جرحت امرأة من الأسرة المجاورة، مضيفًا أنه تم إسعاف الطفل والمرأة بمستشفيات المملكة.

والطفل الناجي يدعى "علي بن علي خميس الحيراني" هو الناجي الوحيد من الحادثة، حيث وجد الفريق المختص رب الأسرة وزوجته وبنتيهما في حالة وفاة نتيجة السقوط المباشر للمقذوف على رؤوسهم، كما وجد الطفل "علي" والمرأة المصابة بالمنزل المجاور في حالة إغماء، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

يُذكر أن الميليشيات خرقت التهدئة الأخيرة فيما تتعمد منذ بدء الحرب استهداف المدنيين في اليمن وقتلهم عبر الألغام والصواريخ، في حين تلتزم منظمات عالمية الصمت حيال تلك الجرائم البشعة.

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"الحوثي" يقتل عائلة يمنية بمقذوفات عسكرية في حيران.. رضيع ينجو وترعاه أيدٍ سعودية
سبق

اُستشهد رجل وزوجته وبنتاه في سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على منزله الكائن بقرية الظهر بمديرية حيران، فيما نجا طفل آخر بأعجوبة.

وأضافت مصادر بمديرية حيران، أن أربعة من أسرة واحدة قضوا جميعًا إثر سقوط مقذوف على منزلهم مغرب يوم السبت، ونجا طفلهم الوحيد البالغ من العمر 8 شهور بعد إصابته بعدة شظايا متفرقة في جسده، كما جرحت امرأة من الأسرة المجاورة، مضيفًا أنه تم إسعاف الطفل والمرأة بمستشفيات المملكة.

والطفل الناجي يدعى "علي بن علي خميس الحيراني" هو الناجي الوحيد من الحادثة، حيث وجد الفريق المختص رب الأسرة وزوجته وبنتيهما في حالة وفاة نتيجة السقوط المباشر للمقذوف على رؤوسهم، كما وجد الطفل "علي" والمرأة المصابة بالمنزل المجاور في حالة إغماء، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

يُذكر أن الميليشيات خرقت التهدئة الأخيرة فيما تتعمد منذ بدء الحرب استهداف المدنيين في اليمن وقتلهم عبر الألغام والصواريخ، في حين تلتزم منظمات عالمية الصمت حيال تلك الجرائم البشعة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
10:54 PM

"الحوثي" يقتل عائلة يمنية بمقذوفات عسكرية في حيران.. رضيع ينجو وترعاه أيدٍ سعودية

أطلق على منزلهم بقرية الظَهر

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محمد المواسي - الحد الجنوبي
8
10,913

اُستشهد رجل وزوجته وبنتاه في سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على منزله الكائن بقرية الظهر بمديرية حيران، فيما نجا طفل آخر بأعجوبة.

وأضافت مصادر بمديرية حيران، أن أربعة من أسرة واحدة قضوا جميعًا إثر سقوط مقذوف على منزلهم مغرب يوم السبت، ونجا طفلهم الوحيد البالغ من العمر 8 شهور بعد إصابته بعدة شظايا متفرقة في جسده، كما جرحت امرأة من الأسرة المجاورة، مضيفًا أنه تم إسعاف الطفل والمرأة بمستشفيات المملكة.

والطفل الناجي يدعى "علي بن علي خميس الحيراني" هو الناجي الوحيد من الحادثة، حيث وجد الفريق المختص رب الأسرة وزوجته وبنتيهما في حالة وفاة نتيجة السقوط المباشر للمقذوف على رؤوسهم، كما وجد الطفل "علي" والمرأة المصابة بالمنزل المجاور في حالة إغماء، وتم نقلهما إلى أحد مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

يُذكر أن الميليشيات خرقت التهدئة الأخيرة فيما تتعمد منذ بدء الحرب استهداف المدنيين في اليمن وقتلهم عبر الألغام والصواريخ، في حين تلتزم منظمات عالمية الصمت حيال تلك الجرائم البشعة.

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