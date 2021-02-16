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"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": التراخي بالإجراءات وراء ارتفاع الإصابات بكورونا

نفى أن تكون زيادة المعدل مؤخراً مرتبطة بـ"تحورات الفيروس"

رفض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ربط ‏ ارتفاع الإصابات في المملكة بسبب تحور الفيروس، مؤكداً أن السبب هو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالسلوكيات الصحية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا اليوم: غير صحيح أن ما تم رصده من ارتفاع في الحالات والمنحنيات في المملكة هو ناتج عن تحورات الفيروس، لكن السبب هو السلوكيات المجتمعية من قبل بعض الأفراد الذين مارسوا التراخي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية أو حضور مناسبات اجتماعية لا تطبق فيها السلوكيات الصحية أو الممارسات التي لا يكون فيها تقيد في بعض الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي والاسواق، فهذه الأشياء هي التي كان لها الآثار السلبية للأسف.

وأضاف "العبدالعالي": الرصد مستمر لتحورات الفيروس، وهناك بوادر لانخفاض تسارع منحنى الإصابات.

وأردف: نعوّل على أن استمرارية التزامنا بالإجراءات الاحترازية، حيث تعطينا تحكماً أكثر، ونذكّر الجميع بأنه مع وصولنا للقاحات والتزامنا بالسلوكيات الصحية وتحقق مناعة ‏الفرد ومناعة المجتمع؛ سنصل إلى بر الأمان حتى انتهاء هذه الجائحة بسلام.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": التراخي بالإجراءات وراء ارتفاع الإصابات بكورونا
سبق

رفض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ربط ‏ ارتفاع الإصابات في المملكة بسبب تحور الفيروس، مؤكداً أن السبب هو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالسلوكيات الصحية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا اليوم: غير صحيح أن ما تم رصده من ارتفاع في الحالات والمنحنيات في المملكة هو ناتج عن تحورات الفيروس، لكن السبب هو السلوكيات المجتمعية من قبل بعض الأفراد الذين مارسوا التراخي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية أو حضور مناسبات اجتماعية لا تطبق فيها السلوكيات الصحية أو الممارسات التي لا يكون فيها تقيد في بعض الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي والاسواق، فهذه الأشياء هي التي كان لها الآثار السلبية للأسف.

وأضاف "العبدالعالي": الرصد مستمر لتحورات الفيروس، وهناك بوادر لانخفاض تسارع منحنى الإصابات.

وأردف: نعوّل على أن استمرارية التزامنا بالإجراءات الاحترازية، حيث تعطينا تحكماً أكثر، ونذكّر الجميع بأنه مع وصولنا للقاحات والتزامنا بالسلوكيات الصحية وتحقق مناعة ‏الفرد ومناعة المجتمع؛ سنصل إلى بر الأمان حتى انتهاء هذه الجائحة بسلام.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
04:57 PM

متحدث "الصحة": التراخي بالإجراءات وراء ارتفاع الإصابات بكورونا

نفى أن تكون زيادة المعدل مؤخراً مرتبطة بـ"تحورات الفيروس"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,166

رفض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ربط ‏ ارتفاع الإصابات في المملكة بسبب تحور الفيروس، مؤكداً أن السبب هو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالسلوكيات الصحية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا اليوم: غير صحيح أن ما تم رصده من ارتفاع في الحالات والمنحنيات في المملكة هو ناتج عن تحورات الفيروس، لكن السبب هو السلوكيات المجتمعية من قبل بعض الأفراد الذين مارسوا التراخي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية أو حضور مناسبات اجتماعية لا تطبق فيها السلوكيات الصحية أو الممارسات التي لا يكون فيها تقيد في بعض الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي والاسواق، فهذه الأشياء هي التي كان لها الآثار السلبية للأسف.

وأضاف "العبدالعالي": الرصد مستمر لتحورات الفيروس، وهناك بوادر لانخفاض تسارع منحنى الإصابات.

وأردف: نعوّل على أن استمرارية التزامنا بالإجراءات الاحترازية، حيث تعطينا تحكماً أكثر، ونذكّر الجميع بأنه مع وصولنا للقاحات والتزامنا بالسلوكيات الصحية وتحقق مناعة ‏الفرد ومناعة المجتمع؛ سنصل إلى بر الأمان حتى انتهاء هذه الجائحة بسلام.

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